Ocimax Palma estrena ‘Dhurandhar: The Revenge’, la segunda parte del mayor éxito en taquilla del cine indio

Dhurandhar: The Revenge, la segunda parte del fenómeno reciente y mayor éxito en taquilla del cine indio, se estrena en cines a nivel mundial y en Mallorca, donde podrá verse durante una semana en Ocimax Palma.

Dirigida por Aditya Dhar y protagonizada por Ranveer Singh, es la secuela del thriller de espionaje ‘Dhurandhar’, que llegó a los cines el 5 de diciembre de 2025, en plena temporada navideña. Ambas películas se rodaron juntas. Un proyecto de enorme escala que ha generado una gran expectación dentro y fuera de la India.

Considerada por la prensa especializada como una de las películas más esperadas de Bollywood en los últimos años, ‘Dhurandhar: The Revenge’ encara su lanzamiento con un gran nivel de expectación.

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La primera parte de la saga ya está disponible en Netflix, donde continúa ampliando su audiencia internacional. En la lista semanal Tudum de Netflix (26 de enero – 1 de febrero de 2026), la primera parte de Dhurandhar se situó en el puesto número 1 a nivel mundial entre las películas en lengua no inglesa, con 7,6 millones de visualizaciones. La clasificación también la colocó en el número 1 tanto en India como en Pakistán dentro del Top 10 de películas de Netflix. El título mantuvo además un rendimiento destacado en todo el sur de Asia, alcanzando posiciones líderes o muy cercanas al primer puesto en mercados como Bangladesh y Sri Lanka, lo que refuerza su fuerte atractivo regional más allá de su país de origen.