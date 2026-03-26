Ñaco Fabré, Josep Santamaria y Rubén Torras reflexionan sobre el espacio, el paisaje y los límites de la percepción con una exposición en Alaró

Ñaco Fabré, Josep Santamaria y Rubén Torras, tres artistas que invitan a reflexionar sobre el espacio, el paisaje y los límites de la percepción, protagonizan la exposición Cruzando líneas | Crossing lines, muestra que se inaugurará el próximo 4 de abril en la Galería Natalia Bento (Carrer Petit, 6, Alaró) en colaboración con Pep Llabrés Art Contemporani.

En la obra de Ñaco Fabré aparece esa “necesidad arquitectónica de entender el presente”, con piezas que evocan horizontes, apariciones y vacíos, y que recuerdan cómo la arquitectura puede ayudarnos a amar un territorio, pero también a alejarnos de él.

La muestra se inaugura el próximo 4 de abril / DM

Josep Santamaria, por su parte, reinterpreta el paisaje como una dimensión mínima, efímera y mutable, combinando geometría, abstracción, collage y gestos cercanos al graffiti para hablar de la vulnerabilidad del individuo.

Por último, en la obra de Rubén Torras la pintura y la fotografía se entremezclan, abriendo un territorio de exploración hacia lo desconocido, donde la imagen pierde sus límites definidos.

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La exposición podrá visitarse hasta finales de mayo.