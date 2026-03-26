Júlia Colom se alza con el título de Mejor Álbum en Catalán en los Premios de la Música Independiente, los MIN

Júlia Colom (Valldemossa, 1997) recibió ayer el título de Mejor Álbum en Catalán de los Premios de la Música Independiente, los MIN, en el transcurso de una gala celebrada en el Gran Teatro de Córdoba. La cantante y compositora, que concurría en esta categoría con su disco Paradís, ha confesado a este diario que "no iba con expectativas" y que está muy agradecida a este reconocimiento, ya que los MIN "dan visibilidad a una parte de la industria".

Colom siguió la gala de los MIN de modo presencial y reconoce que disfrutó en todo momento de la ceremonia: "El de Córboda es un teatro muy bonito y durante la gala vi muchas caras conocidas de la industria".

En defensa de la independencia

La cantante de Valldemossa se impuso en su categoría a la también mallorquina Maria Hein, El Petit de Cal Eril, Anna Andreu y Alosa. "No sé si un premio como el de los MIN sirve para abrir puertas o no. Yo confío más en las canciones. Lo que sí te dan estos premios es más ánimos para continuar por este camino. Yo soy una artista independiente, no tengo una gran discográfica detrás, pero tengo una libertad total desde el punto de vista creativo. Los proyectos los busco yo, no hay un interés por encima de lo artístico", subraya.

Radiante, Colom viajará hoy de Andalucía a Catalunya, en concreto a Girona, donde se entregan esta noche los Premis Enderrock de la Música Catalana, gala en la que también será galardonada, con el premio de la crítica al Mejor disco pop, por el citado Paradís.