Toros
El domingo primera corrida de la temporada en Inca
El domingo, fecha con amplia tradición taurina en España, se inicia la temporada de toros en Mallorca. Y lo va hacer con el cartel conformado por el lorquino Paco Ureña, el malagueño Samuel Jiménez Fortes y el gaditano David Galván. El primer y tercer espada debutan en Inca. Fortes ya lo hizo en 2017, en la última corrida que toreó Iván Fandiño en España, antes de ser cogido de muerte en la plaza francesa de Air- sur- l’Adour.
Está previsto que se lidien toros de Samuel Flores, que llevan ya unos días en los corrales de la plaza. Se trata de una corrida cuatreña, todos llevan el guarismo del dos. En la finca dieron una media de 553 kilos. Siendo el más pesado el número de 55, Giralda de 585 kilos, mientras que el más liviano fue el número 65, Sangriento de 520 kilos. El resto de ejemplares son Peina Jóvenes, 543, Pimiento 563, Recobillo 570 y Clavelito de 538 kilos.
Las entradas pueden ser adquiridas en los puntos de venta habituales y en las taquillas de la plaza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
- Palma ampliará la ORA al Eixample: estos son los primeros barrios que tendrán zona azul
- Las empresas de Mallorca tienen 'los almacenes llenos' ante un posible paro del transporte de mercancías
- El detenido en Palma por terrorismo yihadista planeaba cometer 'una acción de gran envergadura
- Rafa Nadal responde a Demichelis: 'No me he perdido ningún partido del Mallorca durante toda la temporada
- Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
- La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra