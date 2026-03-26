La Associació Professional de Dansa de les Illes Balears carga contra la Companyia Jove de l'Ajuntament de Palma

La Associació Professional de Dansa de les Illes Balears (APDIB) ha expresado a través de un comunicado de prensa su “preocupación” frente a la Companyia Jove de l’Ajuntament de Palma, “una etiqueta engañosa para un proyecto que precariza la danza profesional”.

Ante el anuncio de la creación de esta compañía, la APDIB denuncia que “lo que se presenta como una oportunidad para el talento emergente es, en realidad, un proyecto sin rigor profesional, que confunde la formación reglada con la programación pública y que perpetúa condiciones laborales inaceptables”.

“Según la información recogida, la iniciativa consiste en la participación de escuelas de danza privadas. Esto no es la creación de una compañía estable ni un programa de profesionalización, es una exhibición de alumnos de centros privados financiada con fondos públicos”, afirman desde la APDIB, que exige una “política cultural sólida”.

En la nota remitida, la APDIB formula una serie de preguntas: ¿cuál es la programación real de danza en los teatros de titularidad pública?, ¿cómo se promueve realmente el talento local?, ¿qué espacio, infraestructura y presupuesto se destinan específicamente a la creación del territorio? “La respuesta, desgraciadamente, tiende a ser ‘prácticamente ninguna’. Ofrecer propuestas puntuales no sustituye a la necesidad de una estrategia integral que dignifique la profesión. No se trata solo de "hacer cultura", sino de hacerla bien, con recursos adecuados y respeto por el tejido profesional existente”, espetan desde la APDIB, preocupados por “el peligro de falsas oportunidades”.

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“La danza es una disciplina compleja que requiere estructuras sólidas”, afirman, al tiempo que piden presupuestos reales para la creación y producción de danza en Baleares, acompañamiento profesional para las nuevas compañías, dignificación salarial para todos los agentes implicados, desde la dirección hasta la producción e intérpretes, y transparencia en la programación y los recursos destinados a los teatros públicos.