Aguiló de Cáceres, Blai Bonet y Paquita Bover, entre las personalidades con nuevas butacas en el Teatre Principal de Palma

El Consell de Mallorca rinde homenaje a catorce personalidades emblemáticas del mundo teatral y musical en el Teatre Principal de Palma, que dedicaron una parte importante de sus vidas a la escena teatral y musical mallorquina. La institución insular ha celebrado este emotivo acto en la víspera del Día Mundial del Teatro, con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria y la contribución cultural de estas destacadas figuras.

El acto de colocación de las placas con el nombre de cada una de estas figuras destacadas ha tenido lugar este jueves a las 18 horas en la Sala Gran del Teatre Principal. A la ceremonia han asistido el presidente del Consell, Llorenç Galmés; la vicepresidenta y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; y el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, así como patrones de la fundación, familiares y amigos de las personas homenajeadas.

El presidente Galmés ha celebrado que la institución insular organiza, por tercer año consecutivo, este sentido homenaje que ya es una tradición con motivo del Día Mundial del Teatro: «Hoy, el Teatre Principal de Palma se viste de orgullo por recordar y agradecer la labor de estas catorce personas que han marcado profundamente la escena teatral y musical de Mallorca. Con este homenaje queremos hacer valer no sólo sus trayectorias, sino también la dedicación y entusiasmo con que contribuyeron al crecimiento cultural y teatral de nuestra isla».

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que "este homenaje ya es una tradición y hace que tengamos presentes durante la temporada a todas estas personas que han trabajado y han dedicado su vida a la escena de nuestra tierra".

14 destacadas figuras de la cultura

Las catorce personas ya fallecidas a las que este año se les dedica un sillón de platea con su nombre son Margalida Sastre, acomodadora y trabajadora del Teatre Principal; Paquita Bover, actriz; Leona di Marco, directora teatral; Catalina Mas, soprano; Encarnació Viñas, directora teatral y fundadora e impulsora del Aula Teatral de Magisteri; Francesc Bosch, barítono; Miquel Marquès, compositor; Joan Pere Zuazaga, actor; Lluís Aguiló de Cáceres, crítico musical; Martí Mayol, escritor y dramaturgo; Llorenç Moyà, escritor y dramaturgo; Blai Bonet, poeta y dramaturgo; Pilar Casasnovas, actriz; y Francesc Mateu, bajo. "Son personas que simbolizan la constancia y el compromiso que han hecho posible que generaciones de mallorquines hayan podido disfrutar del teatro y que han contribuido decisivamente a mantener viva esta tradición cultural a lo largo de los años" ha destacado Galmés.

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Esta celebración continúa con el estreno del montaje teatral L’enemic, una obra de José Martret basada en el clásico Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. En palabras de Miquel Martorell "hoy tenemos estrenos por partida doble, para recordar a personas queridas del sector y para ofrecer una nueva producción teatral que esperamos sea bien recibida por el público, como es relevante en esta nueva etapa, apostamos por la calidad y el teatro bien hecho".