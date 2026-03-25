El yacimiento de Cabrera saca a la luz construcciones de la época islámica

El descubrimiento de un millar de fragmentos cerámicos islámicos en Cabrera el año pasado les dio la pista que ahora se ha confirmado: Los arqueólogos han encontrado estructuras construidas durante la época andalusí.

Y no solo eso, ya que en esta segunda campaña que acaba de finalizar, han hallado además restos de cerámicas de origen talayótico.

El yacimiento de Sa Font, denominado así por estar situado junto a un antiguo punto de abastecimiento de agua dulce, fue intervenido durante las tres semanas pasadas bajo la dirección de Mateu Riera y Helena Kirchner, en turnos de seis personas como máximo, y «por primera vez se ha podido confirmar la existencia de construcciones realizadas entre los siglos X y XII», resalta Riera.

«También se han documentado diversos agujeros de este mismo periodo, cuya función se tiene que investigar con más detalle», tal como añade.

Construcciones

En cuanto a las estructuras identificadas, «destaca un muro construido con grandes bloques de piedra ligeramente escuadrada, del que ha sido destapado un tramo de cinco metros de longitud".

"Se ha podido observar una reparación efectuada entre los siglos X y XII, lo que indica que estaba en uso durante el periodo andalusí». Aunque la cronología de la construcción inicial aún es incierta, los expertos no descartan que pueda remontarse «al periodo bizantino de las Balears (los siglos VI-X) o incluso épocas anteriores».

Varios de los arqueólogos en pleno trabajo / Mateu Riera

Cerámica

La otra novedad importante es «la identificación por primera vez en Sa Font de cerámica talayótica» y esta será una nueva vía de investigación en la próxima campaña arqueológica.

Respecto a los restos cerámicos recuperados durante la anterior, los de época islámica, «destaca la gran diversidad formal (vasijas, platos, botellas, barreños, cazuelas, ollas, jarras, jarrones, etc.) y la variedad de producciones y de procedencias de la península ibérica y otros lugares del Mediterráneo Occidental».

Asimismo, los arqueólogos han sacado a la luz «un conjunto considerable de la época bizantina, especialmente de los siglos VI y VII. Incluye producciones locales baleares y también numerosos ejemplares originarios del norte de África (actual Túnez) y de diversas regiones del Mediterráneo Oriental». En cambio, las piezas de época romana (desde el siglo II a.C. al V d.C.) «son menos abundantes y las anteriores aún más escasas», explica Riera.

Participantes

Los participantes en la segunda campaña del yacimiento han sido los arqueólogos Aina Nadal, Bàrbara Mascaró, Antoni Puig, Raúl Guardiola, Joan Simonet, Antoni Micol y Joaquim Rios, además del geógrafo Miquel Àngel Escanelles y el exguarda del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera Pere Llobera, todos ellos dirigidos por Riera y Kirchner.

Los responsables del espacio protegido les han proporcionado el necesario apoyo logístico para un proyecto que ha sido financiado por la UE a través del programa Horizon, de la European Research Council, y que tiene continuidad hasta 2029 con el fin de hallar más tesoros.