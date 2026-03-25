Óbito
El punk está de luto: muere Juanjo Eskroto, fundador de Zorras adolescentes y Bazofia Records
El músico, fallecido a los 51 años de edad, era un referente de la escena 'underground'
Daniel Monserrat
Uno de los referentes de la música punk en Aragón y en España, Juanjo Subijana, conocido como Juanjo Eskroto ha muerto a los 51 años de edad (nacido el 5 de noviembre de 1974) dejando a la escena de luto en la comunidad que ha destacado el carácter, la afabilidad y la capacidad de ilusionarse por cada proyecto del músico que también estivo al frente del Vampirella durante cinco años a principios de los 2000.
Juanjo Eskroto fue fundador, entre otras bandas, de Kanzer D'Eskroto (donde tocaba la batería) y de Zorras adolescentes donde era su vocalista así de otros grupos como The Rabudos, Sam Peckimpah Order, Crocopulpos y Psychofonicos, último proyecto del que formó parte. Además, el músico también era fundador del sello Bazofia Records (junto a Óscar Aguilar) donde, además de organizar conciertos, daba salida a grupos de la escena punk y 'underground' que, de otra manera, no tendrían salida. Durante siete años, formó parte del programa 'Busca en la basura!' de Radio La Granja.
"Ya lo echamos de menos"
Son muchos los mensajes que hay en redes recordando su figura. "Era de esos escasos seres con los que cuando te cruzas por poco tiempo que sea, sabes que estás ante una buena persona", ha comentado Desi Thesea, o "hasta siempre perro, siempre incorrecto, siempre recto, hay gente normal y gente especial, auténtica gente inmortal y vos siempre fuiste de estas", ha señalado León Rojas. También desde el perfil de una de sus bandas, Zorras adolescentes, le han recordado: "Todos los que lo conocimos estamos fatal y muy tristes. Ya lo echamos de menos".
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