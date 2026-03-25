Los Premis Castellitx 2026 reconocen el talento literario de Israel Clarà, Felip Munar y Margalida Rosselló
La convocatoria distingue obras de poesía, narrativa, investigación, música y creación audiovisual con la Rosa d’Or de la Pau y 800 euros por categoría
El jurado de los Premis Castellitx 2026 de Algaida ha hecho públicos los nombres de los galardonados en las distintas categorías de una edición marcada por el 50 aniversario del certamen de poesía y de narración corta.
En el 50 Premio de Poesía, el reconocimiento ha sido para la obra Bodegó amb peixos, firmada por Israel Clarà López, natural de Moià (Barcelona). En la misma línea conmemorativa, el 50 Premio Pere Mulet Cerdà de Narración Corta ha recaído en Camins que s’esvaeixen, de la escritora mallorquina Margalida Rosselló Salleras, de Porreres.
Dentro de la poesía de tradición oral, el Premi Llorenç “Móra” de Poesía Popular (Glosat) distingue La memòria aquella, de Felip Munar Munar, de Lloret de Vistalegre. Por su parte, el Premio Juvenil de Narración Corta, dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años, premió Cent tretze, de Nynke Ammann Bayarri, de Vilassar de Mar.
En el ámbito de la investigación, el Premio de Investigación ha sido otorgado al proyecto Itineraris històrico-educatius als pobles d’Algaida, Pina i Randa, coordinado por Gabriel Barceló Bauzà.
Las disciplinas artísticas también tienen su espacio destacado. El Premio Joan Balaguer Mulet de Fotografía recae en la imagen Las catedrales de la nostalgia #7, Ing. Williams, del argentino Rodrigo Illescas, mientras que el Premio de Pintura es para A la fresca, de la artista mallorquina Marina Aguilera Villanueva, de Marratxí.
En música, el Premio Musical de Composición para Conjunto Coral premia la obra Camí de perfecció, de Gerard López Boada, de Barcelona. En el apartado audiovisual, el Premio de Cortometrajes de Ficción en Catalán es para el film Còlera, dirigido por José Luis Lázaro, y el Premio de Guion de Cortometrajes en Catalán distingue Violències, de Pol Moreno Mena, de Esplugues de Llobregat.
Finalmente, el Premio de Pódcasts en Catalán reconoce el trabajo Nude, de Victòria Morell Salom, de Palma.
Todos los galardones están dotados con la Rosa d’Or de la Pau y un premio en metálico de 800 euros, consolidando los Premis Castellitx como una de las citas culturales de referencia en Mallorca y en el ámbito de la creación en lengua catalana, ha destacado el Ayuntamiento de Algaida.
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