¿De qué acuífero bebe tu casa?: La nueva exposición del COAIB conciencia sobre la falta de agua

Las casas, restaurantes, hoteles, escuelas, barberías, etc. beben de acuíferos como los de la Marina de Llucmajor, Santa Gertrudis, Formentera, Alcúdia, Sa Roca y los 87 que históricamente tenía Balears, aunque «el 20% están en una situación trágica».

En la exposición Parlaments d’Aigua: Arquitectures Ecosocials Projectives, que se inaugura este miércoles en el COAIB (Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears), la arquitecta y comisaria Eva Franch Gilabert quiere que el público se pregunte de qué acuífero bebe su vivienda con el objetivo de «dar a conocer y concienciar» sobre un bien tan escaso.

Para ello ha creado una instalación, de las seis expuestas en la planta noble, con placas de cerámica «donde se hace visible la pertenencia» de un espacio a un acuífero concreto de las islas.

Franch ayuda a los interesados a averiguar de dónde beben, ya que «tenemos que unirnos en torno a nuevas comunidades más allá de los municipios, porque son los recursos más importantes que sostendrán nuestras vidas».

Otra de las instalaciones expuestas en el COAIB / B. Ramon

Las demás instalaciones se centran en los otros territorios de los Països Catalans y también hacen reflexionar al espectador sobre los recursos hídricos.

La exposición ha sido organizada por el Institut Ramon Llull, fue presentada el año pasado en los eventos colaterales de la Bienal de Arquitectura de Venecia y la vieron más de 16.000 personas. Este año formará parte del Congreso Mundial de Arquitectura, aunque antes se puede visitar en el COAIB hasta el 20 de mayo.