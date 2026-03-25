Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación ORA PalmaOperación Antiterrorista Policía NacionalMetro Palma Son EspasesClínica JuanedaCalendario escolar 2026-2027RCD Mallorca
instagramlinkedin

Arquitectura

¿De qué acuífero bebe tu casa?: La nueva exposición del COAIB conciencia sobre la falta de agua

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares inaugura 'Parlaments d'Aigua: Arquitectures Ecosocials Projectives', de Eva Franch Gilabert, que fue presentada en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025

La arquitecta Eva Franch Gilabert en la instalación de Balears

La arquitecta Eva Franch Gilabert en la instalación de Balears / B. Ramon

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

Las casas, restaurantes, hoteles, escuelas, barberías, etc. beben de acuíferos como los de la Marina de Llucmajor, Santa Gertrudis, Formentera, Alcúdia, Sa Roca y los 87 que históricamente tenía Balears, aunque «el 20% están en una situación trágica».

En la exposición Parlaments d’Aigua: Arquitectures Ecosocials Projectives, que se inaugura este miércoles en el COAIB (Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears), la arquitecta y comisaria Eva Franch Gilabert quiere que el público se pregunte de qué acuífero bebe su vivienda con el objetivo de «dar a conocer y concienciar» sobre un bien tan escaso.

Para ello ha creado una instalación, de las seis expuestas en la planta noble, con placas de cerámica «donde se hace visible la pertenencia» de un espacio a un acuífero concreto de las islas.

Franch ayuda a los interesados a averiguar de dónde beben, ya que «tenemos que unirnos en torno a nuevas comunidades más allá de los municipios, porque son los recursos más importantes que sostendrán nuestras vidas».

Otra de las instalaciones expuestas en el COAIB

Otra de las instalaciones expuestas en el COAIB / B. Ramon

Las demás instalaciones se centran en los otros territorios de los Països Catalans y también hacen reflexionar al espectador sobre los recursos hídricos.

Noticias relacionadas y más

La exposición ha sido organizada por el Institut Ramon Llull, fue presentada el año pasado en los eventos colaterales de la Bienal de Arquitectura de Venecia y la vieron más de 16.000 personas. Este año formará parte del Congreso Mundial de Arquitectura, aunque antes se puede visitar en el COAIB hasta el 20 de mayo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Arquitectura
  • acuíferos
  • Exposición
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
  2. La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
  3. Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
  4. Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías
  5. Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
  6. Al menos un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma
  7. Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
  8. La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero

Trasladado en helicóptero a Madrid el presunto terrorista yihadista detenido en Palma para su inmediata puesta a disposición ante la Audiencia Nacional

Trasladado en helicóptero a Madrid el presunto terrorista yihadista detenido en Palma para su inmediata puesta a disposición ante la Audiencia Nacional

Los aeropuertos de Girona y Palma volverán a estar conectados con 32 vuelos este verano

Los aeropuertos de Girona y Palma volverán a estar conectados con 32 vuelos este verano

La oposición celebra el rechazo de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos y acusa al PP de "trumpismo"

La oposición celebra el rechazo de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos y acusa al PP de "trumpismo"

La Sandberg PalmaVela alcanza los 130 inscritos a un mes de su inicio

La Sandberg PalmaVela alcanza los 130 inscritos a un mes de su inicio

La patronal del comercio de Baleares ofrece una subida salarial del 9% en tres años

La patronal del comercio de Baleares ofrece una subida salarial del 9% en tres años

Opinión | Demichelis perdió una gran oportunidad

Opinión | Demichelis perdió una gran oportunidad
Tracking Pixel Contents