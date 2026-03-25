Maria del Mar Bonet publica el primer adelanto de su nuevo disco 'L'aigua no cansa'
El single lleva por título 'Blaus i sol de roses blanques' y nace de un poema de Blai Bonet con música de Antoni Parera Fons
Maria del Mar Bonet publica este jueves 26 de marzo el primer adelanto de su esperado nuevo disco, que llevará por título L'aigua no cansa y verá la luz el 30 de abril. Este single, titulado Blaus i sol de roses blanques, nace de un fragmento del poema Final de la missa de presantificats de Blai Bonet, con música de Antoni Parera Fons.
Blaus i sol de roses blanques, cantada por Maria del Mar Bonet, está interpretada al llaüt por Toni Pastor, a la guitarra por Marc Grasas, Marko Lohikari al contrabajo, Benjamí Salom al violín, José Llorach a la percusión, Llorenç Barceló a los teclaods y Tomàs Salom a las castanyetes, en un paisaje sonoro delicado y profundamente mediterráneo. Se ha grabado, mezclado y masterizado en los Estudis Swing por el ingeniero de sonido Mateu Picornell con la asistencia de Pere Estelrich.
El esperado álbum de Maria del Mar Bonet se publicará en dos formatos de lujo que consisten en CD-libro desplegable y en un vinilo diseñado con fotografías del fotógrafo, cineasta y director de fotografía Pep Bonet.
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