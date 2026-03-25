Maria Hein, Júlia Colom y Samantha Hudson, en los Premios de la Música Independiente que se entregan hoy
Los MIN se celebran en el Gran Teatro de Córdoba, con Carlos Ares y Valeria Castro como los más nominados
Mallorca pisa fuerte en los MIN, los Premios de la Música Independiente que hoy celebran su 18 edición en el Gran Teatro de Córdoba y en el que figuran como finalistas tres reconocidas figuras de la isla: Maria Hein, Júlia Colom y Samantha Hudson.
Tanto Maria Hein como Júlia Colom aspiran al Premio al Mejor Álbum en Catalán, la primera por Katana, donde la artista de Felanitx fusiona, inspirándose en la cultura japonesa, la música tradicional con lo urbano, el afrobeat y el reguetón. Colom, por su parte, concurre con Paradís, disco que presentó hace unos días en el Auditori de Manacor y con el que propone un viaje intimista en clave de pop, electrónica y folk alrededor de la identidad, el futuro y la duda como fuerza creativa. Sus rivales serán Alosa, con El primer cant del matí; Anna Andreu, con Vigília; y El Petit de Cal Eril, con Eril Eril Eril.
En otra categoría, la de Mejor Videoclip, encontramos a la tercer voz mallorquina en los MIN: Samantha Hudson. La reina del underground luchará por este premio con Full lace y el tuck, videoclip que firma Fran Granada. Samantha Hudson publicó esta canción el año pasado, compartiendo la autoría con Villano Antillano. El tema es una oda a la disidencia de género y un homenaje al colectivo queer y travesti de las nuevas generaciones. Se puede escuchar en su tercer álbum, Música para muñecas.
Los más nominados
Carlos Ares y Valeria Castro encabezan la lista de los más nominados, con seis candidaturas cada uno, seguidos de cerca por Repion y Rufus T. Firefly con cinco, y Sanguijuelas del Guadiana y Zahara con cuatro.
Ana Curra recibirá el Premio de Honor en una gala que será presentada, a partir de las 21 horas, por Tamara García y Masi Rodríguez, y en la que actuarán Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes.
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