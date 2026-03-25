Diana de la Cuadra, directora del ICIB: "Queremos consolidar el talento balear en los festivales de Málaga y San Sebastián"

Los laureles que recientemente recibió el cine balear en el Festival de Málaga no solo posibilitan una mayor visibilidad y oportunidades de venta a las películas premiadas, Los días azules y La carn, y la cinta en desarrollo La hija bastarda, sino que también dan un gran impulso a la nueva etapa del ICIB (Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears).

Su directora, Diana de la Cuadra, cumple dos años al frente de un organismo dependiente del Govern que acumulaba multitud de retrasos en la gestión de sus convocatorias de ayudas y tenía al sector cultural muy enfadado.

El aumento de personal y la puesta al día de las subvenciones le permite ahora centrarse en la función para la que fue concebido el ICIB, dar proyección a todas las industrias artísticas que se desarrollan en las islas, como la música, la danza, las artes escénicas y visuales, el sector editorial e incluso dos novedades incluidas en las ayudas, como los pódcasts y videojuegos.

Industria audiovisual

Además, un ámbito estratégico para el archipiélago es la industria audiovisual, en la que esta entidad ha puesto todo su empeño, como ha demostrado en el Festival de Cine de Málaga. «Acompañamos a una veintena de profesionales y participamos en el Mafiz, que es uno de los mercados audiovisuales más importantes a nivel nacional, una feria donde se comercializan largometrajes, cortos o proyectos en desarrollo», como explica De la Cuadra.

A ello se añadió la exitosa participación en la sección oficial, que consiguió hasta seis premios en total y una mención especial. «Es un orgullo porque demuestra el talento que tenemos en Balears y es lo que tratamos de impulsar», destaca.

Sin embargo, la directora del ICIB es consciente de que aún falta visibilidad y por eso están acudiendo a festivales nacionales. «Queremos consolidar ese talento en próximas ediciones de Málaga y San Sebastián. Es el primer paso, construir unos buenos cimientos, una buena base para que esta línea estratégica para el Govern tenga continuidad. En el futuro llegarán los festivales internacionales».

Diana de la Cuadra detalla que «bajo el paraguas del ICIB están todas las instituciones públicas que tienen competencias en el ámbito audiovisual, entre ellas las Film Commission de Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera. Se encargan de promocionar estos territorios como destino de rodaje, pero nosotros las acompañamos a ferias y festivales, montamos los stands, difundimos las películas participantes, etc.»

Guía de rodajes

Además, el ICIB se ocupa de la Illes Balears Film Commission, en cuyo nuevo portal web se encuentran disponibles las guías elaboradas con las diversas administraciones implicadas para coordinar todos los trámites necesarios en rodajes, «como los permisos para grabar en costas, faros, playas, carreteras, la vía pública, etc».

«Los rodajes son muy volátiles y dependen de una gran cantidad de factores, entre ellos la meteorología, por ejemplo, que puede obligarte a modificar los planes. Pero a las administraciones les cuesta ser ágiles, por lo que era necesario crear esta herramienta para facilitar al máximo la labor de los profesionales», detalla sobre unas guías editadas en castellano, catalán e inglés.

Dicha página web (ibfilmcommission.com) también cuenta con un directorio del sector audiovisual y una sección llamada filmografía en la que aparecen las principales producciones que se han desarrollado en las islas en los últimos años, tanto locales como nacionales e internacionales.

'Service' y producción local

Todas ellas se nutren de los profesionales de las empresas de service con base en el archipiélago, una situación que la directora del ICIB valora porque «alimenta de forma indirecta el talento local. Son totalmente compatibles, ya que puedes estar trabajando tres semanas en el rodaje de una serie de Netflix, luego en otro proyecto a nivel nacional o internacional y al mes siguiente estar produciendo tu cortometraje o documental. Ambas vertientes de la industria audiovisual son imprescindibles, se retroalimentan y son motores de la necesaria diversificación de la economía balear», concluye sobre «un sector representado por dos asociaciones que van de la mano, la APAIB (los productores locales) y The Base (el service)».