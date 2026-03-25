David Uclés presenta la premiada 'La ciudad de las luces muertas' a sus lectores de Mallorca

El escritor David Uclés (Úbeda, 1990) ha regresado a Mallorca para presentar la novela La ciudad de las luces muertas (Destino), con la que ha ganado este año el Premio Nadal. El patio de La Misericòrdia ha sido el escenario del encuentro de este autor con sus lectores esta tarde de miércoles, 25 de marzo, durante una charla con la periodista Pilar Garcés, uno de los actos con los que la librería Rata Corner celebra sus 10 años de existencia.

Más de 500 personas han acudido a la cita con David Uclés y el realismo mágico, fórmula con la que ha reunido en La ciudad de las luces muertas a numerosos personajes, lugares y edificios de distintas épocas en una Barcelona completamente a oscuras. La respuesta de sus lectores para asistir a esta presentación, con demanda de entradas superior a lo previsto, obligó a los organizadores a cambiar de lugar y trasladar el acto de la Librería Rata Corner a La Misericòrdia.

La que es la cuarta novela de Uclés centrará parte de su conversación con Pilar Garcés, redactora jefa de las secciones de Opinión y Cultura y Sociedad de Diario de Mallorca. El escritor ha vuelto a la isla después de su participación en el Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) en 2024, donde presentó La península de las casas vacías (Siruela), novela de la que ya ha vendido más de 400.000 ejemplares y que se ha convertido en un fenómeno editorial.

David Uclés con Pilar Garcés durante la presentación en Palma / B. Ramon