El Ayuntamiento de Palma rehabilitará el abandonado teatro Catalina Valls

El Ayuntamiento de Palma rehabilitará el teatro municipal Catalina Valls, situado en el Passeig Mallorca y cerrado al público desde hace años.

La Junta de Govern de Cort ha aprobado este miércoles el expediente de contratación de los servicios de redacción de un anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo de obra y actividad, y la dirección de las obras para la reforma del Catalina Valls.

La duración prevista del contrato es de 31 meses y el presupuesto base de licitación es de 199.901 euros (IVA incluido), según ha informado Cort en un comunicado.

Según ha recordado el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá, en rueda de prensa, este equipamiento cultural lleva años cerrado al público y sin actividad. “Su rehabilitación representa, por tanto, una apuesta estratégica del actual equipo de gobierno para reactivar esta parte de la vida cultural de la ciudad y poner en valor un espacio emblemático”, ha manifestado.

Bauzá ha recordado que el pasado año el Ayuntamiento ya ejecutó trabajos previos de adecuación, centrados en la retirada de revestimientos interiores, mobiliario y equipamientos. Según ha especificado Cort, esta actuación permitió reducir al máximo la carga de fuego del edificio, mejorando así sus condiciones de seguridad para la futura intervención.

La rehabilitación que se llevará a cabo está prevista en distintas fases: la elaboración del anteproyecto; la entrega del proyecto básico y ejecutivo; y la ejecución y dirección de obras.