Alan Parsons actuará en Palma el próximo 23 de junio

El maestro del rock progresivo Alan Parsons actuará el próximo 23 de junio en el Velòdrom Illes Balears, en el marco de la edición 2026 del Mallorca Concert Series. En un concierto que ya se perfila como uno de los grandes eventos culturales del año en la isla.

En esta edición del Mallorca Concert Series, el protagonista internacional será Alan Parsons. Ingeniero de sonido del icónico The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, colaborador en los últimos trabajos de The Beatles, con once nominaciones a los premios Grammy y creador de éxitos universales como Eye in the Sky o Sirius, su trayectoria lo sitúa como una de las figuras más influyentes de la historia de la música.

Figura del rock y el pop progresivo

Alan Parsons Live Project es una de las figuras más influyentes del rock y el pop progresivo, en la actualidad, continúa girando a nivel internacional, acercando al público un repertorio que recorre sus grandes éxitos junto a nuevas interpretaciones en directo, manteniendo vigente un legado musical que ha marcado a varias generaciones.

Alan Parsons ya visitó la isla hace décadas / AZERTUM

El 23 de junio toda su leyenda llegará al escenario del Velòdrom Illes Balears. Para recibirlo el recinto se transformará en un espacio con formato auditorio, diseñado para ofrecer una experiencia más cercana y cuidada, optimizando tanto la calidad sonora como la visual. Una adaptación pensada para estar a la altura de un artista de su dimensión internacional.

Su participación en el Mallorca Concert Series consolida al festival como el ciclo de música en vivo de referencia en las Islas Baleares. Impulsado por la promotora Hay Ganas de Concierto, esta cita ha convertido Mallorca en un escenario de primer nivel europeo, atrayendo a grandes artistas nacionales e internacionales y posicionando la isla dentro de los principales circuitos europeos.

Esta propuesta cuenta con el apoyo institucional y está cofinanciada por el Fondo del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears, reforzando su compromiso con el desarrollo cultural, social y medioambiental de la isla.

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Las entradas para la esperada cita con la leyenda Alan Parsons este 23 de junio estarán disponibles a partir del jueves 26 de marzo a partir de las 10.00 horas en los canales oficiales hayganasdeconcierto.com, alanparsons.com y elcorteingles.es.