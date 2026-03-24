Tres películas mostrarán el presente y futuro del cine con la IA en una jornada en Calvià

Calvià celebra el lunes que viene la I Jornada de IA & Cine en el hotel Meliá Calviá Beach de Magaluf, un encuentro audiovisual pionero, organizado por el ICIB (Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears) que analizará cómo la Inteligencia Artificial está transformando la creación audiovisual.

Se analizarán casos reales que utilizan estas tecnologías, como el cortometraje Conexión, con Ake Mora, consultor e investigador de la IA, y el experto Pedro Barbadillo; además de la película de los hermanos Sepúlveda Idilia, recientemente estrenada; y el proyecto de investigación de IA & Cine realizado por Off Escac, Electrónica, de la Escuela Superior de Cine de Cataluña.

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Además, habrá más ponencias, como la de la directora creativa Isabel Martínez, Isabelita Virtual, quien hizo la primera campaña de Versace con IA y fue creadora de contenido para la NASA; y la directora del Centro de Investigación para la Futura Visualización con IA de la Escuela de Cine de Vancouver en la Universidad de Shanghái, Odet Abadía Gómez, entre otras actividades organizadas para el próximo 30 de marzo.