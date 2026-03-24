El Mallorca On Season Fest regresa al Parc de la Mar de Palma del 27 al 29 de marzo
Serán tres días de música en directo y sesiones de DJ con entrada gratuita para todos los públicos
El Mallorca On Season Fest 2026 tendrá lugar en el Parc de la Mar, del 27 al 29 de marzo. La cuarta edición de este festival consistirá en tres días consecutivos de música en directo y sesiones de DJ de diferentes estilos musicales, con entrada gratuita para todos los públicos y con una variada oferta de food trucks, según ha informado el Ayuntamiento.
La programación empezará el viernes 27 de marzo, con El Gran Sarao, una jornada dedicada a la música urbana, el reggaetón y otras modalidades más comerciales.
El festival continuará el sábado con pop e indie, con las actuaciones de Sexy Zebras, SobreZero, Sideways y Vënkman, además de un tardeo con DJ.
El domingo tendrá lugar el On Season Vermut Day durante la mañana, con protagonismo de la gastronomía, y por la tarde se ha programado una gran fiesta de música electrónica. A lo largo del día actuarán Komodo García, Negre, The Ripples, Yūgen, Manda Moor y Nick Curly.
El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presentado este martes el festival en Can Oms, acto al que también han asistido el coordinador general de Cultura, Fernando Gómez de la Cuesta, y el director general de Música, Rafel Brunet, además de Toni Llobera, directivo de la entidad organizadora Lomusic, el director artístico, Sebastià Ribot, la responsable de Comunicación, Helena Gonçalves, la jefa del área de Patrocinios, Maria Uguet, y el director de Procesos y Comunicación, Alejandro Llobera.
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