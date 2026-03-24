El Festival Maremagnum lleva la Cultura Clásica a la Misericòrdia: Consulta aquí la programación

El centro cultural de la Misericòrdia vuelve a ser el escenario del Festival de Cultura Clásica Maremagnum, que se celebrará desde este jueves hasta el domingo,organizado por el Consell de Mallorca y la Associació Maremagnum Balears.

Durante cuatro días, el antiguo Pati d'Homes del recinto se convertirá en un espacio de divulgación, recreación y reflexión sobre las sociedades grecorromanas, con un amplio programa de actividades gratuitas para todos los públicos.

La edición de este año se presenta bajo el lema 'Un viaje con Caronte: morir y matar en Roma', una propuesta que explora la muerte, la violencia, los rituales funerarios y los mecanismos de poder en el mundo antiguo, desde los magnicidios hasta las prácticas religiosas y militares.

Divulgación histórica

La directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, ha señalado que «el festival consolida la Misericòrdia como un espacio de referencia para la divulgación histórica y para acercar el patrimonio clásico a toda la ciudadanía. Un año más, este festival demuestra que la cultura clásica sigue despertando interés y que es una potente herramienta para entender nuestro presente».

Por otra parte, la directora insular ha destacado la importancia del Foro Escolar, que contará con la participación de 700 alumnos: «Es una oportunidad única para que los jóvenes vivan la historia antigua de manera práctica y rigurosa, y para que descubran que el mundo clásico está mucho más vivo de lo que parece».

A continuación se detalla la programación:

Jueves, 26 de marzo

19.00 horas. Presentación del Festival de Cultura Clásica

19.30 horas. Conferencia de Sandra Parente: «Julia la Mayor, la hija única de Augusto: de instrumento en la política sucesoria a símbolo del escándalo político»

Viernes, 27 de marzo

9.00 horas. Foro escolar

18.30 horas. Conferencia de Yasmin Bernúz Rodríguez: «Herederas de Circe; magia, pócimas y asesinas en el mundo grecorromano»

19.30 horas. Mesa redonda en la sala del Pati de Dones dirigida por Lluís Garcia Coll (arqueólogo), con Juan Rita Larrucea (profesor de biología y botánica de la UIB); Yasmin Bernúz Rodríguez, conferenciante e historiadora; Neus Rotger Bennàssar (antropóloga, profesora)

Sábado, 28 de marzo

10.00 horas. Ruta por los mitos clásicos de Palma. Punto de encuentro: plaza de la Reina (Palma)

11.00 horas. «Venenos en la mesa», conferencia con degustación de recetas antiguas basadas en los venenos más habituales en el mundo antiguo.

De 16.30 a 19.00 horas. Foro familiar. Talleres de la antigüedad para toda la familia. Campamento militar de la Legión XIII Gemina, juegos romanos, mosaicos, vestimenta, honderos, parvularium, juegos mitológicos, mitos para los más pequeños…

16.30 horas. Pompa: procesión de personajes representativos del mundo antiguo.

16.45 horas. Encendido del fuego de Vesta.

17.00 horas. Actividad de cuentacuentos infantil. El mito de Alcestis

17.30 horas. Operación de cataratas en la antigua Roma

18.00 horas. Exorcismo de un legionario. Ceremonia de purificación en el ejército.

18.30 horas. Combate de gladiadores. Ludus Maremagnum

19.00 horas. Sanguis et potestas. Un breve recorrido por la traición, la condena y la muerte. Microescenas teatralizadas.

Domingo, 29 de marzo

11.00 horas «La muerte en el Son Fornés clásico», con la arqueóloga y especialista en antropología física Cristina Rihuete Herrada, directora del Museo de Son Fornés. Incluye visita guiada posterior al yacimiento.

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Toda la información se puede encontrar en: www.maremagnumbalears.org