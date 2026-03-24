El Festival de Magia Fat i Fat se celebrará en abril en Palma y la Part Forana

La cuarta edición del Festival de Magia Fat i Fat se celebrará desde el 9 hasta el 19 de abril en la Part Forana (la primera semana) y Palma (durante la segunda).

La programación inicial se desarrollará en las localidades de Muro, Porreres, Santanyí, Alaró, Peguera, Andratx e Inca; mientras que los escenarios palmesanos serán Can Balaguer y el teatro Xesc Forteza.

En el primero, el sábado día 18 tendrá lugar la Gala de Prop, «que propone un recorrido por las diferentes salas de este emblemático espacio para disfrutar de la magia más intima y sorprendente de la mano de los magos Juan Colás, Joaquín Matas, Miguel Puga y Jaime Figueroa», según informó el ayuntamiento de Palma.

Al día siguiente, en la Gran Gala de Magia en el Xesc Forteza, también participarán Mortenn y Alana Moehlmann.

Asimismo, en Can Balaguer tendrá lugar el viernes 17 de abril, a las 18.00 horas, la conferencia titulada ‘La màgia a les rondalles mallorquines: el llumeneret blau de la fantasia’, a cargo de la catedrática de la UIB Caterina Valriu.

Al margen de las funciones previstas en los espacios municipales, la programación del festival reúne muchas otras propuestas en torno al mundo de la magia, que incluyen desde magia de escenario hasta talleres infantiles, magia cómica, espectáculos unipersonales o conferencias dirigidas a profesionales.

'Le Fumiste'

Además, esta cuarta edición ofrecerá al público mallorquín la posibilidad de disfrutar de espectáculos de gran nivel internacional, como ‘Le Fumiste’, que llega de la mano de la compañía francesa Don Davel tras su exitosa gira por Japón, Argentina, Italia, Alemania y Francia.

‘Le Fumiste’, que podrá verse en Muro, Porreres, Alaró y Andratx los días 9, 10, 11 y 12 de abril, respectivamente, propone un viaje por la memoria a través de la magia, el humor y la poesía. Su calidad le ha valido una nominación al premio Zirkolika como mejor espectáculo de circo de sala (2019) y mejor espectáculo familiar en Teatre Barcelona (2018).

'Ilusiónate'

Otra propuesta destacada dentro de la programación de ‘Fat i Fat Fest 2026’ es ‘Ilusiónate’, con el mago, ilusionista e influencer Borja Montón, que actualmente se encuentra de gira por España y Latinoamérica tras haber llenado el teatro Arlequín Gran Vía de Madrid durante dos temporadas consecutivas.

En este caso, se trata de una propuesta eminentemente familiar que plantea una puesta en escena dinámica y cercana, combinando juegos visuales, magia participativa y mucho ritmo.

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‘Ilusiónate’ estará presente en Santanyí, Peguera e Inca los días 10, 11 y 12 de abril, respectivamente.