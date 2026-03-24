CaixaForum Palma expone los 'Colores del mundo' captados por los fotógrafos de National Geographic

El mundo a través de sus paisajes, de sus culturas, costumbres... y colores, captado por las lentes de los fotógrafos de National Geographic es lo que expone CaixaForum Palma hasta el 12 de octubre con Colors del món. La muestra reúne 63 imágenes y el trabajo de grandes maestros de la fotografía que han trabajado para esta conocida organización.

Margarita Pérez-Villegas, directora de CaixaForum Palma, y Rubén Duro, asesor científico de la exposición, han presentado la muestra fotográfica que refleja la calidad de National Geographic y cómo sus fotógrafos han sido capaces de mostrar el mundo a través de los colores.

La exposición se ha organizado en siete colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul y verde y en cada sala se pueden contemplar las fotografías de prestigiosos fotógrafos como Joel Sartore, Steve McCurry (autor de la fotografía La niña afgana, publicada en National Geographic en 1985), Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb (Fotógrafa del Año de la Casa Blanca en 1985 y premiada por Pictures of the Year International, World Press Photo y la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa), Paul Nicklen (Premio World Press Photo a la Naturaleza), Karen Kasmauski, Frans Lanting (ganador del World Press Photo en seis ocasiones, y BBC Wildlife Photographer of the Year) y Lynsey Addario.

Rubén Duro, biólogo, divulgador científico y fotógrafo, ha explicado que hay diferentes elementos en los que detenerse en esta exposición: el color, la técnica empleada por el fotógrafo, la física del color y, “especialmente interesante”, la fotografía etnográfica, cultural.

Lo que trasmite cada una de estas fotografías “ya no solo depende del fotógrafo, sino de cómo las diferentes culturas ven los diferentes colores con una sensibilidad distinta”, ha destacado el comisario de la exposición. Durante la presentación en Palma, Rubén Duro también ha incidido en la importancia de la incorporación de fotógrafas a National Geographic, que durante mucho tiempo solo contó con la mirada de los hombres. Con ellas llegó “una sensibilidad distinta” con una visión del mundo “especialmente interesante”, ha comentado Duro.

En CaixaForum Palma, un gran globo terráqueo realizado a partir de imágenes de la NASA, obra del artista británico Luke Jerram, es el punto de partida de Colors del món. Desde allí, el visitante inicia el recorrido por los colores amarillo y blanco. Además, en la planta baja se ha creado el nuevo espacio familiar de lectura y juego, ha explicado Pérez-Villegas.

En opinión del asesor científico de la exposición, Colors del món/Colores del mundo es una “experiencia visualmente magnífica y con la que aprender mucho”. Según Duro, también permite constatar que “el mundo está hecho de color” y que “ninguna cultura es más importante que otra”.

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Acerca de lo que él considera “grandes maestros” de la fotografía como los que incluye la exposición, Duro cree que “ser fotógrafo de National Geographic es ser capaz en una única foto de captar un instante decisivo y con una imagen contar una historia”. Y, como sucede al recorrer Colores del mundo, hay algunas de las fotografías expuestas que “tienen ese puntito de más y se las puede reconocer” como imágenes icónicas. Entre esas fotografías más especiales, Rubén Duro señala una de Steve McCurry, en la que en medio de un paisaje totalmente nevado del Himalaya hay unos soldados rezando junto a un cañón, cuyo color negro contrasta con el blanco predominante. O la imagen de unas acacias con un fondo naranja, casi como si fuera un dibujo, que Frans Lanting captó en un parque nacional de Namibia. Y también la impactante cara de una niña pequeña en Kenia, medio escondida bajo la ropa de su hermana mayor y que Lynn Johnson no solo fotografió, sino que quiso salir reflejada en los ojos de esa pequeña.