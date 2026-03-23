'The Designer is Dead', sobre el diseñador mallorquín Miguel Adrover, gana el premio de mejor documental de la Sección Oficial del Moritz Feed Doc

El jurado del Moritz Feed Doc ha otorgado el premio al mejor documental de este año a 'The Designer is Dead', documental sobre el diseñador mallorquín Miguel Adrover. El jurado ha valorado, especialmente, el trabajo de su director, Gonzalo Hergueta por su experimentación estética y por abrir preguntas incómodas sobre el sistema de la moda.

Según ha explicado el jurado en un comunicado, se ha valorado "especialmente, el trabajo de su director, Gonzalo Hergueta, por su experimentación estética y por abrir preguntas incómodas sobre el sistema de la moda".

Miguel Adrover Barceló (Calonge,1965) lo fue todo en la moda, un vanguardista, Premio Nacional de Diseño de Moda (2018) o el prestigioso premio Perry Ellys del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).Hasta que el 9 de septiembre de 2001, Adrover presentó la colección 'Utopia', una oda a la multiculturalidad, en un recinto escolar del Lower East Side reconvertido en una suerte de patio árabe. A los dos días cayeron las Torres Gemelas y su carrera se desplomó por completo.

Adrover siempre ha encarado las polémicas con naturalidad, casi con un encogimiento de hombros: qué culpa tengo yo, parece decir, si en la industria de la moda nadie habla en plata. Su incontestable talento y visión le reportaron la atención mediática mundial de los árbitros del sector, como Anna Wintour, que después le retiró el favor. Autodidacta, fue pionero en dedicar colecciones al multiculturalismo, la ecología y el compromiso político. Y un día se hartó. Desapareció del foco mediático y buscó sus raíces: Mallorca.

El film asiste a su auge, caída y renacimiento creativo, con entrevistas a colaboradores como la premio Pulitzer Robin Givhan. Allí fue a buscarlo la cámara de Gonzalo Hergueta, un cineasta, diseñador gráfico y director creativo cántabro afincado en Nueva York que hace su debut en el largometraje documental con 'The designer is dead', película producida por Little Spain (compañía comandada por Antón Álvarez -alias C. Tangana-, Santos Bacana y Cristina Trenas) y por Juan Pérez de Rozas.

Juan Pérez de Rozas, Gonzalo Hergueta y Cristina Trenas celebran el premio conquistado anoche en Barcelona. / MORITZ FEED DOG

25 años después de aquella irrupción en la industria, Adrover vive hoy retirado en Calonge, localidad que pertenece a Santanyí, donde reside solo con sus perros y sus maniquís (protagonistas junta a él, vestido con sus brillantes diseños, de su perfil de Instagram, desde el cual la lió parda hace unos meses al criticar a Rosalía por no denunciar el genocidio de Gaza) .

'The Designer is Dead' se puede ver este domingo en la última jornada del Moritz Feed Doc en los Mooby Bosque Cines de Barcelona.

También se va con una mención especial de este festival, que este domingo cierra su décima edición, al film 'Akris', de Reiner Holzemer, por "su contribución al mundo de la moda".

Milosh Harajda, Teresa Helbig, Pilar Pasamontes, Carlos Puig Padilla y Estrella Vilaseca, entre otros formaban parte del jurado en una edición en la que también se ha proyectado y expuesto el proyecto 'Las manos que cosen', sobre las mujeres anónimas que trabajaban tras el maestro Cristóbal Balenciaga.