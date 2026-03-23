Paco Ureña, matador de toros: «Tras veinte años de alternativa me queda todo por hacer»

El matador Paco Ureña abrirá temporada taurina en Mallorca al mismo tiempo que torea su primera corrida del año. Será el Domingo de Ramos, día 29 de marzo, en la plaza de toros de Inca abriendo cartel junto a Fortes y David Galván, con los toros de Samuel Flores.

Ureña ha estado toda la tarde tentando en la ganadería salmantina de Ángel Sánchez y Sánchez, de encaste Murube y muy apreciada en los festejos de rejones. Al acabar nos atiende desde el coche que conduce su apoderado, Juan Diego.

Estoy contento de poder venir a Inca con un cartel que creo que es muy bueno, junto con los «samueles».

Supongo que habrá visto sus fotografías.

Sí, me las han mostrado. Se trata de un encierro muy bien presentado, con muchos pitones. Está un punto por encima de la plaza… ahora lo que hay que esperar que den buen juego y los aficionados puedan divertirse.

La de Inca no es su primera corrida en Mallorca.

Antes ya lo había hecho en Muro… creo recordar que con Álvaro de la Calle, del otro compañero no me acuerdo, la verdad. (Fue el 19 de junio de 2016 con Morenito de Aranda y toros de Mercedes Pérez-Tabernero y curiosamente los carteles estaban en catalán).

No está anunciado en Sevilla y, sin embargo, lo está en San Isidro o en Nimes… ¿Es una forma ya habitual de arrancar su temporada?

Efectivamente, hay que reivindicarse con la espada y la muleta y conseguir los contratos. Es una forma de hacerlo que me motiva mucho y en ocasiones como en Madrid con ganaderías «fuertes» como Fuenteymbro o Adolfo Martín. Esto exige mucho… pero sé que me lo he ganado en el ruedo y sin avasallar a nadie. Solo vamos a sitios que tengan unos mínimos de seriedad.

En septiembre se cumplen los veinte años de su alternativa con Javier Conde de padrino y Morante de testigo… después de estos años, ¿en qué punto está su carrera?

Estoy en un momento en que está todo por hacer.

¿En qué sentido?

Mi objetivo es seguir trabajando para dejar un legado a la profesión, a la gente que viene llegando nuevo a la fiesta, que cada año están más preparados. Es todo un reto.

Hablábamos de su alternativa que tomó en Lorca… una plaza que se ha vuelto a recuperar para la tauromaquia.

Allí se trabaja muy bien y este año se conseguirán un lleno y dos «no hay billetes».

Javier Conde fue su padrino y ahora se lo encuentra formando parte de Balears Cambio de Tercio, ¿cómo cree que lo están haciendo en Inca y Muro?

Con Javier sigo manteniendo muy buena relación y en cuanto a la empresa están haciendo una gran labor. Han conseguido grandes entradas y éxitos… lo que demuestra que hay una gran Baleares taurina. Espero que sigan por este camino y me alegraría mucho que pudieran continuar cosechando éxitos.

El sábado, día anterior al festejo de Inca, va a estar en Palma con los aficionados de la Asociación Taurina y Cultural «Kiko Garau».

Me ofrecen una cena y como a mí me gusta estar con los aficionados y atenderles… iré encantado y confío pasar un buen rato. Poder saludar y hablar de toros con las personas que asistan.

¿Qué le diría a la afición ante la corrida en Inca del Domingo de Ramos?

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Es un cartel muy bonito con dos grandes compañeros y una ganadería con cien años de antigüedad. Ojalá todo se conjugue para dar una gran tarde de toros y que quede en la mente de la gente.