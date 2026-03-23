Més per Palma denuncia que la candidatura a Capital Europea de la Cultura ha costado más de lo declarado por Cort

Més per Palma ha denunciado este lunes la falta de transparencia y las graves incoherencias en los gastos de la candidatura fallida de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031.

"Las cifras facilitadas por el concejal de Cultura, Javier Bonet, no cuadran con la información publicada en canales oficiales, lo que genera sospechas sobre el coste real de un proyecto que ha acabado en fracaso y que podría haber costado mucho más de los 80.000 euros anunciados", según critican en una nota de prensa.

El partido ecosoberanista, en la oposición, ha anunciado que registrará una solicitud formal de información para conocer el detalle de todos los gastos vinculados a la candidatura. "Lo que se ha explicado hasta ahora no es creíble. Hay contratos públicos, sueldos y gastos asociados que no se han incluido. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto ha costado realmente este fracaso", ha afirmado Miquel Àngel Contreras.

Gastos confirmados

Según la información que Més per Palma ha podido contrastar a través de canales oficiales, existen al menos cuatro gastos confirmados: la elaboración de un dosier con un coste de 6.000 euros; un contrato publicitario con la COPE por valor de 33.000 euros; un contrato de merchandising de 14.000 euros; y el sueldo del director general de Proyectos Culturales, Gori Vicens, nombrado hace un año específicamente para impulsar la candidatura, con un coste de 46.000 euros anuales.

En total, estas partidas suman ya 98.000 euros, una cifra que por sí sola supera los 80.000 euros anunciados por el concejal Javier Bonet. "Y estos 98.000 euros son solo la punta del iceberg", ha denunciado Contreras.

Costes no detallados

Además, Més alerta de que tampoco se han detallado los costes de la publicidad institucional (como se ha especificado, ya un solo contrato con una radio tiene un valor de 33.000 euros); la creación y desarrollo del branding de la candidatura; el diseño y la creación de la web; la creación y gestión de las redes sociales de Palma 2031; los costes de apertura de la oficina; la producción de material publicitario (como lonas, pancartas, rollers); y los viajes institucionales en los que se ha presentado la candidatura a Madrid, Londres, Donosti, Berlín o Bruselas, incluyendo dietas, hoteles y vuelos.

"Es imposible que todo esto sume sólo 80.000 euros. O los números están mal hechos o se está ocultando información. Y en ambos casos es muy grave", ha denunciado Contreras.

"Fracaso anunciado"

Los denunciantes señalan que el fracaso de la candidatura no es casual, sino consecuencia directa de la gestión del concejal de Cultura. "El proyecto estaba condenado desde el principio. Querían enviar mediadores culturales a los hoteles y hacer espectáculos en el aeropuerto. Y uno de los principales ejes era que la cultura definiera el viaje de los turistas. Presentaron un proyecto que no pueden ni explicar a los vecindarios porque simplemente se basaba en blanquear la masificación turística. No se aguantaba por ninguna parte: era un proyecto entre el despropósito y la vergüenza", ha asegurado Contreras.

Més apunta además que la candidatura tampoco contaba con uno de los requisitos imprescindibles para estas candidaturas: tener un amplio consenso social y político. Según Contreras, "no contaba con el apoyo de las entidades sociales y culturales de la ciudad. Es más, hay que recordar que algunos sectores artísticos han roto sus relaciones debido a las malas prácticas con un Ayuntamiento que no ha hecho absolutamente nada para reconducir la situación. Se trataba de un capricho del alcalde y del concejal de Cultura, no de un proyecto de ciudad. Basta ver que en uno de los pilares de la candidatura, Gesa, no cuenta ni con el apoyo de sus socios de gobierno”.

Abandono cultural

Por último, Més per Palma ha recordado que mientras el PP se ha dedicado a esto, Palma tiene bibliotecas de barrio cerradas, equipamientos abandonados, como Can Ribas o las salas de ensayo, y teatros como el Catalina Valls cerrados desde hace más de dos años. "Esta es la política cultural real de Bonet, y eso es lo que ha visto la Unesco", ha afirmado Contreras.

Més per Palma reclama transparencia y un cambio radical en la política cultural de la ciudad. "Basta ya de proyectos vacíos y de mirar al aeropuerto para hacer política cultural. Palma necesita una cultura de verdad, arraigada, participada y útil para la gente. Y esto comienza con transparencia, buenas prácticas y responsabilidad", ha concluido Contreras.