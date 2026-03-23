Jordi Maranges reflexiona sobre su nuevo disco, 'La balada de David y Jonatán', "una historia de amor tan increíble como imposible"

La balada de David y Jonatán es el nuevo trabajo discográfico de Jordi Maranges. Un álbum conceptual y narrativo que cuenta la historia de dos personajes que se enamoran: David, un antiguo transformista que trabajó y brilló entre los 70s y los 90s y que ahora vive en una residencia de ancianos; y Jonatán, un joven colombiano, migrante, que trabaja en la misma residencia y asiste a David. El disco explora, a través de 10 canciones, esa historia de amor inusual entre dos marginados, como un musical queer en tiempos MAGA. Se publica en plataformas digitales el próximo día 27. El día 28 se presentará en el Bar Flexas (Carrer La Llotgeta 12), en el transcurso de un vermut/showcase con entrada libre (12.30 horas).

1 HERENCIAS

«Es un tema instrumental con un aire melancólico y cinematográfico. El disco tiene referencias de los compositores de bandas sonoras de las películas de la Nouvelle Vague, tipo Georges Delerue o Francis Lai. Es un tipo de música que me encanta y quería encajar ese mundo en esta canción, en la que están las voces de tres transformistas de diferentes épocas: Andy Lois, Laila y Lolita Khaos. Son extractos de entrevistas que fui haciendo para promocionar los singles y he ido posteando en Instagram. Su relato es fundamental porque habla del valor que tenían los lugares en los que actuaban, espacios que generaban comunidad y hacían posible que muchos homosexuales se pudieran relacionar entre sí a pesar de unas coyunturas personales muy complicadas, ya que la homosexualidad o estaba penada o socialmente censurada. En Gomila hay un legado homosexual que la mayoría heterosexual ha silenciado, que no se ha puesto en valor».

2 KALKUTA DANCING CLUB

«El Kalkuta fue un local que estuvo en los bajos de los Pullman, en Cala Major. Era la competencia del Broadway, un local marcado por su oferta diversa: tenía tablao flamenco, números de transformistas y te podía venir tanto una Mary Santpere como los Hermanos Calatrava. Yo no lo conocí, cerró en 1982 y apenas he encontrado información sobre él, así que hay una parte de ficción en la canción, creada a partir de una melodía de piano. ¡Me seducía la idea del piano-bar! Está producida por Aaron Rux, como gran parte del disco».

3 GOMILA

«Una canción compuesta con la idea de restaurar un poco la memoria. He ficcionado con la idea de que el personaje de David trabajó en el Kalkuta y cita otros locales de la zona de Gomila. ¿Qué ha sido de nosotras, que nadie se acuerda? Tiene su parte de electrónica y al final explota y se convierte en muy bailable».

Jordi Maranges, en las tripas del Diario de Mallorca / Guillem Bosch

4 BLACK CAT

«Otra canción producida por Aaron Rux que hace referencia a la famosa discoteca de Gomila. La letra juega con la ambigüedad, porque tanto puede ser una carta de amor a ese local como a una de las travestis que trabajaron allí. Un tema rompepistas, bailable y la vez muy sentimental, muy melódico».

5 LAS DUDAS DE JONATÁN

«Un momento instrumental, de unos 30 segundos, electrónico».

6 PRESENTIMIENTO

«Es la canción que da voz a Jonatán. Quería darle voz, pero no sabía cómo. El tema de los migrantes es muy complejo. La canción tiene un ritmo y un tono más contemporáneo, incluso hay un punto de house de los 90, pero con una producción muy actual. Jonatán vive el ahora, es muy de discotecas, del reguetón, y se plantea… ¿qué es esto? Imagínate, un chaval de 22 años con uno de 70. ¿Es un amor físico?, ¿tiene más que ver con el amor griego en tanto que es más admiración? No lo resuelvo, que el oyente fabule. Será el próximo single, el cuarto, con videoclip incluído».

El cantante y compositor Jordi Maranges / Guillem Bosch

7 LOS CAMINOS DEL AMOR SON INEXCRUTABLES

«Otro momento instrumental. Tiene mucho de banda sonora y me lo pasé pipa componiéndola. Corona un poco la reflexión de Jonatán: los caminos del amor son imprevisibles, no sabemos lo que pasará, pero al final te has de rendir al amor. Me parece interesante esa idea, la de abandonarse y rendirse ante el amor. Suena un poco romántico, pero hay algo de verdad. Para que el amor se materialice tienes que rendirte. Con una canción te pasa lo mismo, te dejas llevar sin saber dónde acabarás. La música instrumental tiene ese poder».

8 YOGA ELS DIMECRES

«La única canción en lengua catalana del disco. No hay una justificación, sencillamente me salió así. Habla de la experiencia de David en la residencia. No quiero demonizar a las residencias, las conozco bien, pero es una vergüenza que las trabajadoras y trabajadores cobren tan poco por un trabajo tan importante. Tienen un sueldo de mierda. Son centros prácticamente privatizados donde lo que prima es el negocio. Al no contratar a suficiente personal el servicio no siempre funciona bien. La letra habla de la falsa libertad, de la necesidad de David de escapar, y de lo que supone para él Jonatán: puro escapismo. Musicalmente está planteada desde el piano, con influencias del pop barroco, de los musicales, del cabaret».

9 AMAPOLAS EN ISLANDIA

«Para mí es el gran hit del disco, tiene un estribillo increíble pero el mundo funciona de otra manera y seguramente quede en el ostracismo total. Es la única canción que hice con la guitarra acústica. Habla de amor tan sorprendente entre David y Jonatán y que la sociedad condena. Me pareció interesante la metáfora, de que pueden florecer amapolas en Islandia, el amor imposible».

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10 LA BALADA DE DAVID Y JONATÁN

«La canción donde toda la historia se revela. La escribí hace años, sin que fuera una balada. Tiene una producción muy synth-pop y ahora se presenta mucho más pausada. El estribillo tiene algo de himno, como una canción melódica de los 70, con un final en fade out».