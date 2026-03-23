El Consell de Mallorca invierte más de 780.000 euros en la protección de yacimientos arqueológicos

El Consell de Mallorca ha destinado un total de 781.520 euros durante los años 2024 y 2025 a la adquisición de terrenos donde se ubican yacimientos arqueológicos con el objetivo de protegerlos y divulgar este patrimonio, según ha destacado la institución insular.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, considera que esta inversión en arqueología demuestra "el firme compromiso" con la protección del patrimonio histórico, "que es una de las grandes señas de identidad de Mallorca”. Asimismo, ha subrayado que la compra de estos terrenos no solo garantiza su preservación, sino que también facilita futuras investigaciones y su puesta en valor para la ciudadanía.

También la vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha incidido en que “preservar los yacimientos arqueológicos es preservar nuestra historia y transmitirla a las futuras generaciones”, destacando además su potencial como recurso cultural, educativo y turístico.

Tal y como ha informado el Consell este lunes, durante 2024, la institución concedió ayudas por valor de 481.520 euros a diversos municipios para la adquisición de "enclaves de alto valor arqueológico". Entre las localidades beneficiadas figuran Manacor, Alcúdia, Santa Margalida, Llubí, Sencelles y Petra, donde se han impulsado actuaciones clave para la preservación de espacios históricos.

En 2025, el Consell destinó 300.000 euros adicionales a esta línea de subvenciones, ampliando las actuaciones a municipios como Sant Llorenç des Cardassar y Felanitx, además de repetir en algunos de los anteriores. Estas inversiones han permitido incrementar el patrimonio público protegido y asegurar su conservación a largo plazo, según ha destacado la institución.

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Entre los doce yacimientos adquiridos en este periodo, el Consell destaca "enclaves de gran relevancia histórica" como la basílica paleocristiana de Son Peretó, la ciudad romana de Pollentia o el conjunto prehistórico de sa Cova de sa Nineta. También se han incorporado espacios como es Racons en Llubí, la Cova del Camp del Bisbe en Sencelles o sa Cova des Voltor en Petra, así como nuevas adquisiciones en 2025 en la zona arqueológica de s’Illot y en el yacimiento dels Closos de Can Gaià.