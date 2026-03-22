'Naciéndome', el debut de la cantante y compositora mallorquina Susana Lois
Su primer disco se podrá escuchar en directo el próximo jueves día 26 en La Movida, en Palma
Palma
Naciéndome es el título del primer disco de Susana Lois, proyecto surgido en Mallorca que se presentó recientemente en Madrid, en la Sala Siroco, referente de la capital desde finales de los años 80, donde se colgó el cartel de «entradas agotadas», y ahora llega a La Movida, sala palmensana en la que actuará el próximo jueves día 26.
La cantante y compositora Susana Lois estará acompañada en el escenario por Pipe Bertolini a la batería, Juan Pablo Palmucci al bajo, Lola Bortolotti al piano y Gerónimo Serena a la guitarra. Lo suyo es el glam rock, el power pop, la pasión, «historias que trascienden los sentidos y te tocan el alma».
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