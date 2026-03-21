Vino, arte y violencia en el Art Palma Brunch

El vino y la comida han sido protagonistas en Gabriel Vanrell, la violencia doméstica ha tomado la palabra en el Casal Solleric, las constantes visitas se han sucedido sin descanso en Pelaires y Xavier Fiol y el arte se ha erigido en figura central en todas las galerías y centros que han dado vida hoy al Art Palma Brunch.

«Me muero de felicidad», ha confesado a este diario una de las figuras de esta gran fiesta del arte, la fotoperiodista neoyorquina Donna Ferrato, triunfadora en el Casal Solleric con una exposición, llamada Holy, con la que denuncia la lacra de la violencia de género. «Ha venido mucha gente que no cree en los derechos de las mujeres, y seguro que algo se está moviendo en sus cabezas tras ver esta muestra», ha subrayado.

El Solleric también se ha rendido al talento de Clara Carvajal, en el Aljub, y Eva Lootz, cuyas obras, en la planta noble del edificio, han sido elogiadas por muchos de sus espectadores, convirtiendo su muestra Lo tengo en la punta de la lengua en una de las más retratadas por los aficionados al arte contemporáneo.

Con menos público pero igual de interesantes se han presenado las exposiciones de La Misericòrdia: Trajectòries latents. Cartografiant per a un futur, comisariada por Tomeu Simonet; Héroes MMXXVI, de Luca Monzani; El agua como hilo conductor, del Grup d’Aquarel·listes de Balears; y Palma, Ciutat de Cinemes, en la Capella y planta baja del edificio de entrepatios.

Pelaires y el público familiar

Donde ha habido mucho ambiente, fiel a la tradición, ha sido en Pelaires. «Me encanta este día, en el que grandes y pequeños entran la galería. Sin duda, las familias dan sentido al Art Palma Brunch», ha afirmado Frederic Pinya, quien ha querido destacar la exposición del artista alemán Markus Oehlen: «No hay que perdérsela».

Otro galerista, Xavier Fiol, impulsor del Mallorca PhotoFest, festival internacional de la imagen que se desarrollará en diferentes espacios culturales y artísticos de la isla, 31 en total, del 25 de abril al 30 de agosto, también estaba radiante. «Nunca sabes cómo va a responder la gente, pero hemos recibido una gran cantidad de visitantes», ha señalado al tiempo que ensalzaba el trabajo de los artistas Alessandro Cardinale y Giacomo Modolo, protagonistas en su galería, y también el de Donna Ferrato. «Nunca había visto sus fotografías de modo presencial y me han impactado», ha valorado.

El brunch, o lo que es lo mismo, los platos dulces y salados, y también el vino y el cava, han atraído a numerosas personas a la Gabriel Vanrell, donde se ha montado un «rancho picadero» con todo tipo de delicias, desde croquetas a panades. Martí Company y Maria Roig han estado a la altura con una exposición marcada por la ironía, el humor y la cerámica.

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Otros protagonistas del Palma Brunch han sido Jaime Sicilia, en Aba Art; Eugenio Espinoza, Mano Penalva, Néstor García, Elisa Pardo Puch y Amparo de la Sota en la siempre recomendable Baró; Sabrina Dufrasne en Kewenig; y Rafel Bestard en La Bibi + Reus Country, por lo que se refiere a Ciutat, porque esta fiesta, hay que recordarlo, también se ha celebrado en Pollença, con la Galeria Maior; Andratx (CCC Andratx); y Santanyí (a66 Gallery).