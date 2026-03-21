Del Siglo de Oro a la emoción contemporánea: así viví la jornada de Madrid es Moda

Comencé la mañana en la Serrería Belga con la presentación de Luis Berrendero, y aquí se produjo uno de esos momentos que marcan la diferencia: el propio diseñador me fue desgranando, en primera persona, el proceso creativo de la colección. Un auténtico privilegio.

Inspirada en Pierrot y Arlequín, su propuesta construye un universo profundamente teatral donde cada prenda nace de una necesidad expresiva muy concreta. Escuchar cómo surgen esas ideas, cómo se transforman en volumen, en tejido y en gesto, aporta una dimensión completamente distinta a la colección. Los contrastes entre negro y crema, la ligereza de los tejidos o la fuerza de las estructuras forman parte de un relato emocional que se percibe incluso antes de entenderlo.

De ahí me trasladé al desfile de Devota & Lomba, donde la elegancia alcanza uno de sus puntos más depurados. Modesto Lomba vuelve a demostrar su dominio absoluto del patronaje con una colección de una sofisticación exquisita, profundamente femenina y perfectamente construida.

Las siluetas, limpias y precisas, dialogan con una paleta de tonos refinados (verdes, nude, beis) que envuelven el cuerpo con naturalidad. Cada volumen, cada caída y cada proporción están pensados con intención. Es una estética medida y emocional, que entiende la elegancia como una forma de presencia.

El siguiente destino fue el Museo de San Isidro, donde Candelas y Felipa presentaron El Alcázar, una colección que fue, sin duda, uno de los momentos más emocionantes del día. Inspirada en el Siglo de Oro y en la corte de los Austrias, la propuesta convierte el cuerpo en arquitectura, recuperando esa manera de vestir donde cada detalle era símbolo de poder y representación.

Pero lo verdaderamente extraordinario fue el conjunto: la guitarra española en directo, interpretando piezas de la época, envolvía el desfile en una atmósfera casi sobrecogedora. Había algo profundamente conmovedor en esa unión entre moda, historia y música.

La presentación de Roberto Verino ofreció una visión muy clara de cómo entender el armario contemporáneo. Su propuesta se construye desde la coherencia y la funcionalidad bien entendida. Prendas de líneas limpias, pensadas para acompañar el día a día, que responden a una elegancia basada en la elección consciente. Más que reinventarse, Verino afina y consolida un lenguaje propio que sigue teniendo pleno sentido.

Con Dominnico, el registro cambia por completo. Su propuesta se mueve en un territorio donde el espectáculo y la cultura contemporánea se entrelazan sin complejos. Su universo construye un lenguaje propio donde el exceso es una declaración de intenciones. No es casualidad que figuras como Rosalía o Lady Gaga hayan encontrado en él un aliado creativo. No busca encajar, sino provocar y redefinir.

Y como cierre, The Extreme Collection en el Hotel Wellington, un escenario que eleva cualquier propuesta. La firma volvió a demostrar ese sello tan reconocible que la define, donde la sastrería se convierte en el eje central de la colección, combinando estructura, detalle y una ejecución impecable.

Cada diseño refleja una manera muy clara de entender la elegancia: firme, sofisticada y con carácter, pensada para una mujer que sabe lo que quiere y cómo proyectarlo. Hay en su propuesta una coherencia muy bien construida, donde tradición y contemporaneidad conviven con naturalidad, dando lugar a prendas con identidad propia y una presencia indiscutible.

Fue, sin duda, un cierre a la altura de la jornada, no solo por la colección, sino también por el cuidado en cada detalle del encuentro.

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El día culminó con un cóctel exquisito, en perfecta sintonía con la propuesta de The Extreme Collection y con el nivel de una jornada especialmente intensa. Antes de regresar a Mallorca, quedaba esa sensación de haber vivido algo más que una sucesión de desfiles. Porque la moda española no solo se ve, se siente. Y cuando se siente así, deja huella.