La Nova Cançó revive en un emotivo homenaje a Joan Ramon Bonet en Inca

El Teatre Principal de Inca se ha llenado de emoción y recuerdos este sábado por la tarde para rendir homenaje a Joan Ramon Bonet, una de las voces fundacionales de la Nova Cançó y el primer componente mallorquín de los míticos Els Setze Jutges, en una velada que ha trascendido el formato de concierto para convertirse en un acto de memoria colectiva con un auditorio entregado que había agotado todas las entradas desde hacía días.

Organizado junto a BarnaSants, ciclo de referencia de la canción de autor, el recital ha reunido sobre el escenario a destacados nombres de la música y la cultura que han querido reconocer la figura y legado del artista palmesano. Entre ellos, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Quico Pi de la Serra y Antoni Parera Fons, entre otros, que han aportado interpretaciones cargadas de sensibilidad y respeto hacia el repertorio breve pero profundamente influyente de Joan Ramon Bonet, que ha recibido el homenaje con gran emoción y solamente ha aparecido sobre el escenario al final.

No han faltado algunas de las canciones más emblemáticas del homenajeado, como L’amor perdut, Venedor de records o Sa gavina, que han resonado con fuerza entre un público emocionado que ha acompañado en silencio reverencial y con largos aplausos cada interpretación.

La música, supervisada por Borja Penalba, ha tejido un hilo conductor en una velada que también ha dejado espacio para la palabra. Intervenciones breves de figuras como el periodista Pere Sánchez (‘Ara anam’), Francina Armengol, Fanny Tur o Miquel Àngel Sancho (Xocolat) han reivindicado la dimensión cultural de Bonet, más allá de su faceta musical. A ellas se han sumado otras voces del ámbito artístico como Benjamí Salom, Miquela Lladó, Toni Pastor, Meritxell Gené o Miquel Gil, entre otros, que han enriquecido el acto con sus breves interpretaciones musicales.

También ha habido tiempo para la reivindicación. Uno de los discursos más combativos ha sido el de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha recordado los “momentos difíciles” en los que Els setze jutges interpretaban sus canciones de “amor y compromiso” y a favor de la democracia y la libertad. También se ha referido a la reciente derogación de la ley de Memoria Democrática por parte del Govern, afirmando que “no conseguirán que olvidemos de donde venimos” y que al final “se recuperarán los cuerpos enterrados en las cunetas”, entre el aplauso generalizado. Respecto a los ataques a la lengua catalana, la política 'inquera' ha dicho que "la lengua es el alma del pueblo, no conseguirán que la perdamos, entonaremos juntos un no a la guerra”, ha concluido.

Maria del Mar Bonet, que ha explicado algunas anécdotas de su hermano (“me enseñó a caminar y a reir”), ha entonado dos canciones, una de ellas la emblemática ‘sa gavina’, y ha presentado a Joan Manel Serrat, que con la guitarra ha interpretado ‘Me’n vaig a peu’ y ‘Nova cançó de l’amor perdut’. El concierto ha finalizado con todos los artistas sobre el escenario y un grito final de ‘No a la guerra’ del propio Joan Ramon Bonet.

Más allá de la música y los mensajes reivindicativos, el acto ha reivindicado la figura global de Joan Ramon Bonet: pionero en formar parte de Els Setze Jutges, fotógrafo reconocido y artista profundamente marcado por el mar. El músico fue determinante en la incorporación de su hermana Maria del Mar a la Nova Cançó de la que sigue siendo una figura internacional.

El acto ha concluido entre aplausos prolongados y la sensación compartida de haber asistido a algo más que un concierto: un homenaje sentido a una voz imprescindible de la cultura autóctona en lengua catalana.

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Al final, los protagonistas han comparecido brevemente ante los medios de comunicación. Joan Ramon Bonet ha confesado que se lo ha “pasado muy bien” y que se ha “emocionado” con el homenaje. Serrat ha afirmado que siempre le han gustado las canciones de Bonet y que es un “referente”. Por último, Maria del Mar Bonet ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que “comprendan que nuestra lengua es el alma de este pueblo” y la defiendan tal y como lo hicieron Els setze jutges en tiempos difíciles.