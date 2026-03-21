Jaime Martínez, Donna Ferrato y la Orgía de las autoridades en Palma

Donna Ferrato era una de las grandes atracciones del Art Palma Brunch y no ha defraudado. Su exposición Holy, resultado de más de 40 años de trabajo denunciando la violencia doméstica, ha sido una de las más visitadas y comentadas a lo largo de la jornada. Las autoridades, en su tradicional recorrido por los distintos centros y galerías participantes, han querido conocer a fondo el proyecto de la fotoperiodista neyorquina, hasta el punto de entregarse durante varios minutos a una auténtica orgía visual.

El alcalde y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, observados por el regidor Bonet, antes de salir del habitáculo de la orgía / Gabi Rodas

Eran poco antes de las doce del mediodía cuando el alcalde Jaime Martínez, el presidente del Consell Llorenç Galmés, el regidor de Cultura Javier Bonet y la consellera insular Antònia Roca deslizaban unas cortinas del Casal Solleric para conocer una de las piezas de Donna Ferrato: un vídeo de unos seis minutos de duración protagonizado por escenas pornográficas y eróticas. Al saberse retratados, las autoridades han cuchicheado entre ellas, han compartido miradas de sorpresa y, antes de que concluyera el vídeo, han abandonado la pequeña sala del Solleric.

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Donna Ferrato, hoy en el Solleric, frente a una imagen proyectada de su vídeo / Gabi Rodas

¿Un contenido demasiado caliente para un alcalde que odia lo alternativo [apuntar que Jaime Martínez tildó de “vomitivo” el cartel del ‘Sant Sebastià Q+’ del año pasado en el que apareció el santo con una sobrasada en los genitales]. Algunos integrantes de la comitiva del alcalde de Palma, como el regidor Javier Bonet, han felicitado a Ferrato por su trabajo.