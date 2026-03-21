Jaime Martínez, Donna Ferrato y la Orgía de las autoridades en Palma
El alcalde, el presidente del Consell Llorenç Galmés, el regidor Javier Bonet y la consellera insular Antònia Roca se han entregado a un vídeo de escenas pornográficas durante varios minutos
Donna Ferrato era una de las grandes atracciones del Art Palma Brunch y no ha defraudado. Su exposición Holy, resultado de más de 40 años de trabajo denunciando la violencia doméstica, ha sido una de las más visitadas y comentadas a lo largo de la jornada. Las autoridades, en su tradicional recorrido por los distintos centros y galerías participantes, han querido conocer a fondo el proyecto de la fotoperiodista neyorquina, hasta el punto de entregarse durante varios minutos a una auténtica orgía visual.
Eran poco antes de las doce del mediodía cuando el alcalde Jaime Martínez, el presidente del Consell Llorenç Galmés, el regidor de Cultura Javier Bonet y la consellera insular Antònia Roca deslizaban unas cortinas del Casal Solleric para conocer una de las piezas de Donna Ferrato: un vídeo de unos seis minutos de duración protagonizado por escenas pornográficas y eróticas. Al saberse retratados, las autoridades han cuchicheado entre ellas, han compartido miradas de sorpresa y, antes de que concluyera el vídeo, han abandonado la pequeña sala del Solleric.
¿Un contenido demasiado caliente para un alcalde que odia lo alternativo [apuntar que Jaime Martínez tildó de “vomitivo” el cartel del ‘Sant Sebastià Q+’ del año pasado en el que apareció el santo con una sobrasada en los genitales]. Algunos integrantes de la comitiva del alcalde de Palma, como el regidor Javier Bonet, han felicitado a Ferrato por su trabajo.
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