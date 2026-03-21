Cuina amb memòria
Fideus secs de bacallà
Fa dues setmanes publicàvem l’arròs sec quaresmal. Avui, amb ingredients força semblants, presentam uns fideus secs, amb bacallà, hortalisses del temps i espàrrecs boscans
«Tot i que els fèiem els divendres de Quaresma, menjar aquests fideus no era cap penitència» ens assegurà en Jaume Sansó Llull, Rado (Colònia de Sant Pere, 1937-2021). El temps penitencial coincideix amb la primavera i, per això, el bacallà se sol acompanyar de verdures noves. Als antics receptaris hi trobarem nombroses receptes de bacallà al forn, atapeït de verdures del temps (patates, grells o cebetes tendres, porros, bledes, espinacs, julivert...), o en una greixera amb ous i altres hortalisses novelles, però també en guisats diversos, amb arrossos i fideus, o bé torrat, arrebossat... Sempre llépol!
Ingredients:
- 400 g de bacallà, 400 g de fideus gruixadets, 1 ceba, 2 tomàtigues de ramellet, 2 alls, 1 grapada de xítxeros tendres, 2 carxofes, 100 g de mongetes tendres, mig manat d’espàrrecs, colflori, llet, farina, aigua, oli, sal, pebre bo, pebre bord i safrà.
Preparació:
- El dia abans, després de rentar-lo i llevar-li l’excés de sal, posarem el bacallà trossejat en remull dins llet. En treure’l de la llet el premerem, l’eixugarem, el passarem per farina i el fregirem. El reservarem.
- Iniciarem un sofregit de ceba tallada fina. Quan comenci a ser cuita hi agregarem dues tomàtigues de ramellet pelades i picades juntament amb dos alls tallats finets.
- Quan el sofregit estigui a punt, ho salpebrarem (amb coneixement!) i hi abocarem l’aigua bullent necessària (aproximadament 1,25 o 1,5 L).
- Quan hagi donat un bull de dos minuts, hi afegirem les trinxes de bacallà, els pèsols tendres, les carxofes rentades en llimona i tallades en grells gruixats, les mongetes i els espàrrecs.
- Deu minuts més tard hi agregarem els brots de colflori, una culleradeta de pebre bord dolç i el safrà. Si el brou és fat hi afegiríem un polset de sal.
- Dins una paella o calderó hi rostirem una mica (dos o tres minuts) els fideus i per damunt hi abocarem el brou i la verdura. O incorporarem els fideus dins el brou.
- El plat es pot enriquir al gust del cuiner amb altres verdures i hortalisses com estirabecs i espinacs.
- Es pot obviar el pas de fregir el bacallà per tal de reduir-ne els greixos.
- Els fideus es poden fer clars o espessos, segons el gust, tan sols variarà la proporció d’aigua.
- Els fideus seran encara més bons si utilitzam brou de peix.
- Kilian Jornet, a los 38 años, se sincera: “Hubo meses en los que no pagaba el alquiler para correr”
- Estos son los municipios más felices de Mallorca según un estudio
- Juicio por estafar a una pareja que perdió su casa en Inca con préstamos hipotecarios
- Colapso en Porto Pi por la apertura de Pepco: largas colas para entrar en su primera tienda en Mallorca
- Cinco noches de operativo contra gallinas asilvestradas en Magaluf por orden del Ayuntamiento de Calvià
- Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores
- El Ejército iraní amenaza con atacar 'destinos turísticos' visitados por estadounidenses e israelíes 'en todo el mundo
- El mercado alemán repunta esta Semana Santa en Baleares a raíz de la guerra de Irán