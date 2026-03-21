La prèvia
Comença la Primavera
21 de març. Inici de la primavera, si més no de la primavera poètica; de fet avui és el Dia Mundial de la poesia. Serà perquè va néixer Bach, el més poètic dels artistes, tal dia com avui de 1685? Igual sí. De totes maneres, parlant del gran mestre, direm que avui té un monogràfic a Alaró, ja que en Miquel Bennàssar, bachià convençut, li dedica un especial a l’orgue de Sant Bartomeu (11.30 h), després de l’èxit del concert 900 del cicle Matins de l’orgue de dissabte passat, amb ple total a l’església.
Unes hores més tard i en el Teatre Xesc Forteza de Palma (19h), la Banda de Música S’Almudaina, que dirigeix Toni Aznar oferirà un concert.
A Manacor i a l’orgue de Sant Francesc (20 h), recital d’orgue en femení, que inclou diferents instrumentistes que oferiran un programa titulat «Dones a l’orgue».
En el teatre d’Inca, un homenatge a Joan Ramon Bonet, amb Maria del Mar Bonet, Joan Manel Serrat i Antoni Parera, entre d’altres.
A la Fundació Miró Mallorca, concert i taller de flautes i ocarines a les 10 hores.
Demà matí, diumenge, podem anar a les bodegues Macià Batle per escoltar un Trio de piano, violí i violoncel. La cita és a les 12 hores.
Una mica més tard (13.30 h) a la finca Can Belle, entre Sòller i Deià, recital de migdia amb el duo Clara & Robert.
A l’Auditòrium de Palma (19 h) tenim el Rèquiem de Mozart amb l’Orfeó Balear, l’Orquestra Simfònica Europea i solistes vocals. Tots dirigits per Daniel Mulet.
Pel que fa al públic familiar, tenim per avui i demà (17 h) a l’Auditòrium, Babidibú: Un viaje mágico, un espectacle de Dacapo Espectacles, dirigit per Jasmina Ferrer.
