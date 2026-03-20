José Martret denuncia “la mentira del progreso” en 'L’enemic', su adaptación de un clásico de Ibsen

El mallorquín José Martret dirige L’enemic, obra que se estrena el 26 de marzo en el Teatre Principal de Palma y que él mismo ha adaptado sobre el clásico Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. En esta adaptación, el gran enemigo “es la mentira del progreso”, ha afirmado el director de esta producción de gran formato en la que ha contado con Agnès Llobet como ayudante de dirección y que está protagonizada por Toni Gomila, Lluqui Herrero, Rebeca del Fresno, Caterina Alorda, Miquel Gelabert, Xavi Frau, Pedro Mas, Àlvar Triay, Joan Llobera y Enka Alonso.

La obra podrá verse el jueves 26 de marzo, a las 20 horas, el viernes 27, a la misma hora, y el sábado, 28 de marzo, a las 18 horas en el Principal de Palma. En L’enemic, el doctor Tomàs Estelrich, director médico de un balneario, que es la principal fuente de riqueza de una pequeña ciudad, descubre que las aguas de esa población están contaminadas y decide hacerlo público. Su decisión tendrá consecuencias y provocará conflictos en su entorno. La obra original se estrenó en 1883, pero para Martret se trata de un texto y de unas ideas totalmente vigentes. “Ibsen es un autor con una sensibilidad y una inteligencia superlativa”, ha remarcado el director de este montaje.

Toni Gomila, Caterina Alorda y Rebeca del Fresno. / Teatre Principal de Palma

En la presentación de la obra, Martret ha hablado de lo que él considera hoy el enemigo de la humanidad: “Esta mentira del progreso que nos instalaron creo que ha hecho un gran daño y que ha cambiado muchas cosas. Creo que hemos muerto de progreso”. “Si tanto nos hemos enriquecido con este progreso, yo me pregunto por qué tengo este sentimiento de que me han robado, de que hay cosas que forman parte de mi vida emocional que ya no existen y que nunca más existirán y ciertos paisajes y ciertos entornos que por mucho tiempo que los he visitado ya no existen. Me pregunto por qué mi padre en 91 años está esperando que le den su ayuda de dependencia para poder llegar a finales de mes y pagar a su cuidadora. ¿Por qué los hijos y los nietos de la gente que ha progresado tanto ahora no pueden encontrar una habitación para crear estos núcleos familiares?”, ha planteado el director.

Además de la vigencia de las ideas de Ibsen, a Martret le parece especialmente atractivo "el protagonista imperfecto que no es el gran héroe que todo lo hace bien, es impulsivo, tiene ideas y una dignidad y honestidad remarcables totalmente, pero también llega a hacer cosas que a lo mejor no son tan políticamente correctas”.

L’enemic es una apuesta del Principal de Palma en la que trabajan más de 60 personas y en la que se mezcla el “talento isleño” con el de profesionales de fuera de Mallorca, ha destacado Miquel Martorell, director del teatro, quien ha asegurado que el público no saldrá indiferente de la sala. En este montaje, Jaume Manresa se ha encargado del diseño de sonido y música, Pedro Yagüe de la iluminación, Alessio Meloni de la escenografía y Ana López Cobo y Sara Sánchez del vestuario.

El elenco al completo. / Teatre Principal de Palma

Toni Gomila ha expresado la satisfacción de haber podido trabajar en una producción de estas dimensiones y ha alabado la tarea realizada por Agnès Llobet como ayudante de dirección. En cuanto al argumento, el actor considera que Martret ha conseguido estirar el hilo a algo mucho más profundo. “Creo que le ha metido un gol a Martorell cuando le encargó un clásico porque le ha montado una obra absolutamente contemporánea” en la que se sirve “una reflexión sobre qué es la democracia”.

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Será Llobet la encargada de leer el manifiesto del Día del Teatro, que coincide con el estreno de L’enemic el próximo jueves. Además, como ha informado la consellera de Cultura, Antònia Roca, el Principal dedicará algunas butacas a profesionales de las artes escénicas.