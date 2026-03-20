El FesJajá de Mallorca, premiado en los Iberian Festival Awards
El ciclo de humor recibe el galardón al mejor festival cultural no musical
El FesJajá, Festival de Humor de Mallorca, ha sido distinguido, por su edición de 2025, como Mejor Festival No Musical de la Península Ibérica en la décima edición de los Iberian Festival Awards, el certamen que reconoce anualmente a los principales festivales celebrados en España y Portugal.
Con este galardón, el FesJajá se convierte en el primer festival de comedia en obtener el premio a Mejor Festival No Musical de la Península Ibérica, un reconocimiento que lo sitúa como el festival cultural más destacado de España y Portugal fuera del ámbito musical.
La gala de entrega de premios tuvo lugar en Ponta Delgada, en las Islas Azores (Portugal), donde el galardón fue recogido por el director del festival, Julio Alberto González Lorente, en representación del evento.
En la categoría a Mejor Festival No Musical de la Península Ibérica, el FesJajá competía con otros 16 festivales culturales de España y Portugal, entre ellos los que destacan el Festival de Humor de Galicia, el Festival de Humor de Murcia o el FLEM – Festival de Literatura Expandida de Mallorca, además de diez certámenes portugueses más.
El FesJajá ya había sido distinguido en 2023 como Mejor Festival No Musical de España en estos mismos premios. En esta décima edición de los Iberian Festival Awards, el festival amplía ese reconocimiento al conjunto de la Península Ibérica.
Referente
“Es difícil de procesar. No es solo un reconocimiento al proyecto, también sitúa a Baleares como uno de los grandes referentes culturales en España y Portugal”, afirma el director del FesJajá, Julio Alberto González.
Este reconocimiento supone además un impulso para la edición de 2026, reforzando el crecimiento de un certamen que en los últimos años se ha consolidado como una de las grandes citas del humor dentro del panorama cultural europeo, con sede en la isla de Mallorca.
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