Donna Ferrato: «Las mujeres son ahora mismo la especie más amenazada del planeta»

«En este momento no podría exponer este trabajo en Estados Unidos. Para ellos sería una mierda sobre las paredes. Ya no tenemos derechos reales en mi país, son una ilusión. Así que quizá esta sea la última vez que este proyecto, Holy, pueda mostrarse en algún sitio. Las mujeres son ahora mismo la especie más amenazada del planeta. Quieren controlarlo todo, incluso nuestros cuerpos, y someternos para siempre», ha afirmado hoy a este diario la neoyorquina Donna Ferrato, una de las voces más influyentes de la fotografía documental contemporánea. La fotoperiodista, que suma más de 40 años denunciando la violencia doméstica, inaugura mañana una exposición en el Casal Solleric [podrá visitarse hasta el 24 de mayo] con la que se abre la programación del Mallorca PhotoFest, coincidiendo con una nueva edición del Art Palma Brunch.

Reportera de guerra

«La falta de respeto hacia los derechos de las mujeres es una afrenta para todos», asegura la autora de unas imágenes, directas y profundamente humanas, que han aparecido en publicaciones como The New York Times, Life y Newsweek. «¿Qué les diría a quienes niegan la violencia doméstica? Que están ciegas. Están ciegas en el sentido de que se niegan a ver la realidad, y además tienen mucho miedo. No quieren aceptar la verdad porque forman parte del problema. Son una parte muy importante del problema. Y no quieren reconocerlo. Ha llegado el momento de que las mujeres reclamen su poder. Si no toman el poder ahora, no volverán a tener otra oportunidad. Se acabará. Por eso este proyecto es tan importante. Si los hombres no ayudan a que las mujeres tengan el poder y los recursos que necesitan ahora, esto se acabará. Estamos en el último suspiro antes de que los hombres hagan con las mujeres en todas partes lo que ya han hecho en Afganistán. Hacia ahí nos dirigimos. Es terrible».

La fotoperiodista estadounidense Donna Ferrato, con su cámara Leica M6 / Guillem Bosch

Ferrato, que presenta con Holy una selección de fotografías que abarcan diferentes momentos de su carrera, desde escenas íntimas de la vida cotidiana hasta imágenes cargadas de energía política, donde los cuerpos, la rabia, la solidaridad y el coraje se convierten en símbolos de resistencia, reconoce que se siente como una reportera de guerra, porque hay una guerra contra las mujeres. «Me he sentido como una fotógrafa de guerra desde el momento en que entré en aquella casa, la una familia blanca muy rica que vivía al lado de Richard Nixon. Yo no buscaba una guerra; buscaba amor y buen sexo. Y de repente me encontré con la batalla más grande que podía imaginar, justo delante de mis ojos. Yo pertenezco a la escuela de fotografía de guerra de Gerda Taro, no de Robert Capa. No veo a Capa como el gran héroe que muchos dicen. Fue Gerda Taro quien le enseñó que no se dispara una foto hasta que ves el blanco de los ojos. Ella era la valiente», subraya.

La exposición de Ferrato podrá visitarse desde este sábado hasta el 24 de mayo / Guillem Bosch

Agradecida de exponer en España

En el Solleric, el visitante empieza el recorrido de Holy, cerca de un centenar de imágenes repartidas entre la planta baja y el entresuelo, con una tarjeta de presentación de la propia Ferrato: «Perra, madre, esposa, rompe-huevos, puta, coño». Y con una confesión: «Es un privilegio que este trabajo se muestre aquí en España, el país que actualmente está a la vanguardia en la promulgación de protecciones para las mujeres, con leyes contra la violencia de género, protecciones para las víctimas y el seguimiento de los feminicidios».

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Ferrato, convencida de que «la fotografía puede cambiar el mundo», ha explicado a las autoridades algunos detalles de sus imágenes, siempre acompañada por sus amistades, entre ellas la viuda de Paco de Lucía, Gabriela Canseco, y el comisario Tomeu Coll, quien advierte: «Donna sigue en pie de guerra. No da nada por hecho».