Brunch Caníbal presenta ‘Tú quieres ser Bowie’, nuevo avance de su segundo álbum

La banda mallorquina Brunch Caníbal publica este 20 de marzo Tú quieres ser Bowie, tercer adelanto de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para este 2026.

Tras los sencillos El Incendio y El Terminal, el grupo formado por Manu Molina (voz, guitarra, composición y letras), Gori Giménez (teclados), Ilario Iacobone (bajo) y Toni Sastre (batería), rinde homenaje con este nuevo tema a David Bowie, una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento.

Con una letra cargada de ironía y sarcasmo, Tú quieres ser Bowie reflexiona sobre la falta de generosidad y compañerismo que en demasiadas ocasiones se da en el entorno cultural y musical actual, tomando como referencia y contraste la actitud abierta y colaborativa, siempre ligada al verdadero talento, que caracterizaba al artista británico. “Es una declaración de amor a Bowie, no solo como referente musical, sino también por su calidad humana”, explica la banda.

Brunch Caníbal se encuentra actualmente ultimando los detalles de su segundo álbum, que verá la luz dos años después de su debut Cave Canem (2024), un trabajo que incluye temas como Carmín, Menos que cero o No te puedo olvidar.

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El grupo presentará oficialmente este nuevo single en el concierto homenaje 10 años sin Bowie, que tendrá lugar el 27 de marzo en la Sala Sótano de Palma, donde compartirán escenario con la banda FERA.