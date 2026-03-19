El huracán Myke Towers llega al Reggaeton Beach Festival Mallorca 2026

El rapero y compositor puertorriqueño Myke Towers, un auténtico fenómeno de la música urbana, desatará todo su talento en la próxima edición del Reggaeton Beach Festival Mallorca 2026, que tendrá lugar en el recinto de Son Fusteret de Palma los días 18 y 19 de julio y que espera una afluencia de más de 20.000 personas.

El intérprete de canciones como LALA, Pareja del año, La curiosidad y Bandido, con millones de reproducciones en las plataformas digitales, es el cabeza de cartel de un festival que, según ha señalado su nuevo CEO, Andrés Tortarola, “anunciará más nombres en las próximas semanas”.

Ídolo de una música urbana latina que no deja de ganar adeptos, el artista más escuchado en Spotify en 2024 puede presumir de repertorio: ha publicado siete álbumes en seis años, desde su aclamado debut Easy Money Baby. Se desconoce todavía qué día actuará en Palma, si lo hará el 18 o el 19 de julio.

Esta nueva gira del Reggaeton Beach Festival, “el mayor festival europeo de música urbana latina”, según sus responsables, se celebrará en Palma y en otras seis ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Santander y Nigrán (Pontevedra). “Iniciamos una nueva etapa empresarial estratégica, con nuevos inversores internacionales. Nuestro deseo es exportar el festival a Latinoamérica y algunos países de Europa a partir de 2027”, ha avanzado Tortarolo.

Myke Towers, durante uno de sus conciertos en Barcelona / Ferran Sendra

Oferta durante todo el año

La evolución del festival, a partir de este año, trascenderá el formato tradicional. Esta cita sonora da un paso adelante en su estrategia operativa, pasando de ser un encuentro de dos días en verano a un calendario multitemporal diseñado para dinamizar la oferta cultural durante gran parte del año en Baleares. “Habrá una oferta durante todos los meses del año, con fiestas satélites como las que ya se celebran en Madrid y Barcelona. También queremos crear una app para tener a toda la comunidad conectada. Como vimos en la Super Bowl, el reguetón es hoy un movimiento cultural”, ha subrayado su CEO.

“La entrada de nuevos inversores internacionales marca el inicio de una nueva etapa para el RBF. Nuestro objetivo no es únicamente crecer como festival, sino consolidar una plataforma de entretenimiento con proyección global, capaz de atraer talento, generar valor sostenido y activar destinos estratégicos bajo un modelo sólido y escalable. La confirmación de Myke Towers como primer gran ‘headliner’ en Mallorca refleja el nivel artístico y la ambición de esta nueva fase”, ha señalado Tortarolo, que además de CEO de RBF es el fundador de VANQUISH Sports & Media Group.

Nueva etapa

Esta nueva etapa cuenta con dos actores empresariales con músculo como son, por un lado, el fondo internacional Cerruti Capital 1881, con sede en Dubái, y por otro, VANQUISH Sports & Media Group, grupo internacional especializado en entretenimiento, gestión de talento deportivo e IPs globales, como accionistas mayoritarios.

“En Baleares queremos construir mucho más que un evento puntual. Nuestra visión es desarrollar una programación con continuidad que conecte música, entretenimiento y destino, generando actividad cultural durante todo el año y reforzando el posicionamiento internacional de las islas como hub de experiencias y ocio premium”, ha detallado Ian Cerruti, Managing Director del Reggaeton Beach Festival.

Preguntados por el conflicto al que se enfrenta el Reggaeton Beach Festival después de que un juzgado declarara en concurso forzoso a los anteriores organizadores a causa de que tres empresas de la isla reclamaran deudas por la edición de 2024, Tortarolo ha reconocido que un caso como este “siempre afecta a la marca” pero que trabajarán para solucionar los problemas que se planteen.

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Las entradas promocionales del Reggaeton Beach Festival Mallorca ya están disponibles con precios que van desde los 55 hasta los 200 euros y se pueden comprar a través de la página web oficial del festival.