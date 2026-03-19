El escritor Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026

El escritor, biólogo y comunicador Biel Mesquida ha ganado el 58 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, otorgado por Òmnium Cultural, un galardón que se entregará el 8 de junio en el Palau de la Música Catalana.

El jurado, formado por Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C.Pons Alorda, Clàudia Pujol y Enric Sòria, ha otorgado el galardón por ser "un creador verbal que ha desarrollado todos los géneros".

La trayectoria de Biel Mesquida (Castelló, 1947) ha girado en torno de la literatura, la comunicación, la divulgación científica y la lengua y cultura catalanas, especialmente en Mallorca, donde reside, y Barcelona, ciudad que considera contrapunto de la isla donde vive.

Publicaciones

Ha sido responsable de la sección de Ciencias Biológica de la Gran Enciclopèdia Catalana, fundó la Asociación Universitaria de Gabinetes de Comunicación, creó y dirigió Edicions UIB de la Universitat de les Illes Balears y ha colaborado en diversos medios de comunicación.

Entre sus obras publicadas figuran las novelas L'adolescent de sal, Excelsior o el temps perdut, Vertígens, la narrativa breve T'estim a tu, Els detalls del món y Acrollam y los poemarios Matèria de cos, Els llibres de Glauco y el más reciente Trast.