Emergencia médica
Chuck Norris, hospitalizado de urgencia en Hawái
El intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”
Redacción
El actor Chuck Norris, de 86 años, ha sido hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica, según avanza el portal estadounidense 'TMZ'. "Las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", recoge el citado medio.
Asimismo, el portal también asegura que el intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”, apunta una persona de su entorno. El mencionado medio también explica que hace solamente unas horas Norris estaba entrenando en la isla.
Norris cumplió 86 años el pasado 10 de marzo y lo celebró con un vídeo en sus redes sociales. "No envejezco, subo de nivel", compartió con sus 2,8 millones de segudiores. "No hay nada como algo de acción en un día soleado para hacerte sentir joven", añadió.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- Palma presenta el proyecto ganador del Metropolitan: se abrirá a la calle con un porche público y tendrá una altura de seis plantas
- El Gobierno da un nuevo paso hacia la futura Ciudad de la Justicia de Palma
- Una hermana del oficial de notaría acusado de estafa: “Él nos dijo que la finca de Esporles estaba hipotecada, vivimos allí desde hace 70 años”
- PP y Vox eliminarán las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular en Baleares
- Decathlon abre su sexta tienda en Mallorca: primer espacio Pop Up en Magaluf