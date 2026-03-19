Catalina March sucede a Juan March Delgado en la presidencia de la Fundación Juan March
La nueva presidenta es arquitecto superior y también es miembro del Consejo de Administración de Banca March
El patronato de la Fundación Juan March ha acordado nombrar a Catalina March Juan (Palma, 1980) presidenta de la institución en sustitución de Juan March Delgado (Palma, 1940), quien pone fin a 52 años en el cargo por voluntad propia.
Catalina March es descendiente directa en cuarto grado del fundador, Juan March Ordinas, y se convierte en el cuarto miembro de la familia March que ocupa la presidencia de la Fundación desde su creación en 1955.
La nueva presidenta de la Fundación Juan March es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (2006). Completó su formación con programas de especialización en Christie’s Education y en IESE Business School. Desde 2006, ha compaginado los proyectos de arquitectura con colaboraciones con distintos estudios e instituciones.
Catalina March Juan es miembro del Patronato de la Fundación Juan March desde 2009 y del International Council del Metropolitan Museum of Art de Nueva York desde 2018. También es miembro del Consejo de Administración de Banca March.
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