De Borja Moll a Biel Mesquida: estos son los 9 autores de Baleares que han ganado el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Biel Mesquida, proclamado este 19 de marzo de 2026 como 58º Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, ha vuelto a situar a Baleares en el centro del gran palmarés de la cultura catalana. Con su incorporación, ya son nueve los autores baleares o estrechamente vinculados a las islas que figuran entre los premiados de un galardón que Òmnium Cultural concede desde 1969 a una trayectoria literaria o científica en catalán de especial relevancia e influencia continuada.

La lista reúne a Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villangómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Muntaner, Joan Veny, Maria Antònia Oliver, Antònia Vicens y Biel Mesquida: un mapa literario que abarca filología, poesía, novela, ensayo, edición e investigación cultural.

Francesc de Borja Moll, el gran arquitecto de la lengua desde Mallorca

Premiado en 1971, en la tercera edición del galardón, Francesc de Borja Moll (1903-1991) fue una figura capital de la filología catalana y uno de los nombres más ligados a la vida cultural mallorquina del siglo XX. Nacido en Ciutadella, su legado está unido al monumental Diccionari català-valencià-balear, desarrollado junto al impulso inicial de Antoni Maria Alcover, y a Editorial Moll, fundada en 1934 y decisiva para difundir lengua y cultura catalanas desde Palma.

El filólogo Francesc de Borja Mollen su mesa de trabajo. / FUNDACIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL

Josep Maria Llompart, poeta, ensayista y agitador cultural imprescindible

Josep Maria Llompart (1925-1993), distinguido en 1982, fue uno de los grandes nombres de las letras mallorquinas del siglo XX y una figura esencial del compromiso cultural en catalán. Poeta, crítico y ensayista, dejó títulos como Mandràgola y La capella dels Dolors, entre otros, y su influencia fue mucho más allá de los libros gracias a su papel en la Obra Cultural Balear, la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana y la Editorial Moll. En 2025 se conmemoró el centenario de su nacimiento.

Josep Maria Llompart / DM

Marià Villangómez, la gran voz poética de Ibiza

El ibicenco Marià Villangómez (1913-2002) recibió el premio en 1989 y dio a las Pitiusas un lugar propio en este palmarés. La poesía del gran autor ibicenco, sobria y exigente, convirtió el paisaje, el tiempo y la reflexión moral en materia literaria de primer nivel. Entre sus obras más reconocidas figuran Elegies i paisatges, Els dies, Els béns incompartibles y Sonets de Balansat, entre otras.

Marià Villangómez / Efe

Baltasar Porcel, el narrador que convirtió Andratx en un territorio mítico

Galardonado en 2007, Baltasar Porcel (1937-2009) fue una de las voces más potentes y universales surgidas de Mallorca. Novelista, periodista, dramaturgo y articulista, levantó una obra ambiciosa y muy personal en la que sobresale Cavalls cap a la fosca, además de títulos como Les primaveres i les tardors, Ulisses a alta mar, El cor del senglar y Olympia a mitjanit, entre muchas otras.

Baltasar Porcel, en una fotografía fechada en 2008, un año antes de su muerte. / EFE

Josep Massot i Muntaner, el sabio mallorquín de la filología y la historia

En 2012 fue reconocido Josep Massot i Muntaner (1941-2022) uno de los intelectuales mallorquines más sólidos de las últimas décadas. Monje benedictino de Montserrat, historiador, filólogo, editor y ensayista, destacó por sus trabajos sobre literatura popular y medieval, la Guerra Civil y la posguerra, la historia de la Iglesia y la cultura catalana contemporánea. Su nombre quedó además estrechamente ligado a Serra d’Or y a Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Josep Massot i Muntaner / DM

Joan Veny, el hombre que cartografió los dialectos catalanes

El filólogo Joan Veny, nacido en de Campos en 1932, obtuvo el Premi d’Honor en 2015. Es una autoridad indiscutible en dialectología catalana y uno de los grandes estudiosos de la diversidad lingüística del catalán. Su trayectoria está asociada a obras de referencia como Els parlars catalans y al impulso del Atles Lingüístic del Domini Català, fundamentales para comprender la riqueza oral del idioma.

Joan Veny i Clar / DM

Maria Antònia Oliver, la narradora que abrió camino

La manacorina Maria Antònia Oliver (1946-2022) fue premiada en el año 2016 como una de las narradoras clave de la literatura catalana contemporánea. Novelista, cuentista, dramaturga, traductora y guionista, firmó títulos como Cròniques d’un mig estiu, Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, El vaixell d’Iràs i no Tornaràs y Joana E.. También dejó huella con la detective Lònia Guiu, convertida en una referencia pionera de la novela negra en catalán.

Maria Antònia Oliver. / DM

Antònia Vicens, una voz propia y radical desde Santanyí

Antònia Vicens, distinguida en 2022, entró en el palmarés por la solidez de su obra literaria y por la innovación en la búsqueda de una voz narrativa propia, tal como destacó Òmnium. Su trayectoria arrancó con Banc de fusta y alcanzó una posición central con 39º a l’ombra, una novela clave por su mirada crítica sobre la Mallorca turística y por la fuerza de su lenguaje. También es autora de Crideu la mort errant, digueu-me on va, entre otras obras de narrativa y poesía.

Antònia Vicens. / B. Ramon

Biel Mesquida, el nuevo premiado que amplía la huella balear

El último en incorporarse a esta lista es Biel Mesquida, reconocido este 19 de marzo por el jurado como nuevo Premi d'Honor por su compromiso con la lengua catalana, por haber cultivado todos los géneros literarios y por su papel en la promoción del catalán, especialmente en Mallorca y Barcelona. Nacido en Castelló de la Plana en 1947, Mesquida saltó a la primera línea con L’adolescent de sal y ha firmado además obras como Excelsior o el temps perdut, Vertígens, T’estim a tu, Matèria de cos y Trast. El premio se entregará el 8 de junio en el Palau de la Música Catalana.