Axel Pi, batería de Sidonie: “Los niños son quienes mejor pueden apreciar la psicodelia”

Sidonie ha hecho de la reinvención constante una de sus señas de identidad. ¿Con qué han jugado últimamente?

Siempre hemos creído en la reinvención, en la necesidad de evolucionar, de no estancarnos nunca en algo que ya hemos hecho, y en este sentido hemos hecho un cambio de lengua. Si la voz es el instrumento más importante para definir o producir una canción, la lengua hace que cambie mucho ese instrumento, los matices de ese instrumento, la forma con la que las palabras salen del pulmón y de la boca.

Marc Ros, el vocalista, no solo se expresa en catalán, canta distinto.

Sí, por un motivo esencial, y es que está cantando por primera vez en su lengua materna, y esto le ha hecho sacar la voz de una forma distinta, y seguramente sin darnos cuenta,se ha encontrado hablando de su infancia y su adolescencia. Es como si el compositor se haya quitado una máscara, y el quitarse esa máscara nos lleva a verlo como un niño como adolescente, el niño ya adolescente que en ese momento hablaba casi exclusivamente en catalán con su familia y amigos.

¿Qué respuesta ha tenido fuera de los territorios catalanoparlantes un disco como Catalan graffiti?

Deseábamos profundamente componer, cantar y sacar un disco en nuestra lengua materna, seguramente con mucha ingenuidad pero especialmente con mucha ilusión. Lo sacamos para todo el mundo, con un sello independiente madrileño, y nos preocupamos de que se presente por toda España y Latinoamérica. Somos conscientes de que hay una gran parte del público, también de nuestro público, que puede tomar la decisión de no escuchar una canción por el simple hecho de estar cantando en catalán, pero también ha habido y hay mucho público que en Cataluña no tiene interés en escuchar nuestra música, y por el hecho de cantar ahora en catalán se ha acercado a ella. Todo esto demuestra una vez más cómo desgraciadamente estamos marcados por una cantidad de prejuicios tremendos relacionados con nuestra rica diversidad lingüística y cultural. Nuestra lengua y cultura, la catalana, todavía sigue provocando bloqueo y rechazo fuera de los Países Catalanes.

Axel Pi, integrante del trío Sidonie / Guillem Bosch

Yo pensaba que estábamos rompiendo barreras en materia de diversidad lingüística.

La diversidad lingüística sigue siendo un obstáculo comercial en España pero creo que estamos avanzando. Con toda la humildad del mundo, si algún día se considera que este disco ha ayudado un poco a que se avance, nos sentiremos profundamente felices, pero todavía queda un largo camino por recorrer. El motivo por el que hay gente que no desea escuchar unas canciones en catalán es por algo que va más allá de que sea una lengua distinta al castellano, es por el rechazo que todavía supone nuestra cultura, como si el hecho de que exista fuera una amenaza para la cultura española, cuando es todo lo contrario, la enriquece, como lo hace la lengua y la cultura vasca o gallega. Hablando con personas que han venido a nuestro camerino, preguntándoles por qué no escuchan un disco en catalán, y por qué tienen un problema en catalán, han acabado saliendo connotaciones políticas, ha acabado saliendo el ‘procès’.

“T’has enamorat de la guerra”, canta Sidonie en Et puc odiar molt més. ¿Qué canción le dedicaría a un ser beligerante como Trump?

Ninguna.

Ni siquiera Cançons que maten.

No, ninguna.

“Mai no arribarem als seixanta”. ¿Cómo se llevan los Sidonie con los excesos?

Aprendemos de ellos, de las vivencias y experiencias a las que nos han llevado los excesos. En el grupo existe una contradicción, y es que nos vemos juntos hasta la edad que tienen ahora los Rolling Stones, subiéndonos a los escenarios más allá de los 80, y en cambio verbalizamos sin tapujos y de una forma quizá inconsciente que cada uno de los tres no pasaremos a los 60. Yo creo que tiene que ver con el miedo que nos da vernos demasiado mayores como para seguir haciendo lo que nos gusta.

¿La psicodelia también es para los niños?

Sí. Desde mi punto de vista Puff era un drac màgic es una canción psicodélica. A veces los niños son quienes mejor pueden apreciar la psicodelia. Para los niños cualquier estilo musical puede ser abrazado, bailado, cantado, y eso es fantástico. Si la psicodelia es experimentación, y la experimentación es juego, la época de tu vida en la que más te puedes acercar a la psicodelia es la infancia.

Usted compagina su faceta como batería del grupo con sus dj sets. ¿Qué busca como pinchadiscos?

Divertir a la gente que me viene a ver, algo vital y que he aprendido con Sidonie. Nosotros enseguida nos dimos cuenta que lo que más valor podía tener es que la gente que ha venido a verte cuando salga del concierto esté un poquito más feliz.

¿Qué grupo mallorquín no dejaría nunca de pinchar?

Antònia Font. Junto a Manel, Antònia Font son mis dos grupos preferidos de mi generación.

¿Es la batería el mejor instrumento para iniciarse en el mundo de la música?

A partir de los 8 años se puede empezar a tocar la batería pero mejor si antes te has iniciado con la guitarra o el piano, instrumentos que te darán una formación melódica.

“No puc estar amb tu perquè no t'agraden els Beatles”. ¿Los 4 de Liverpool son fundamentales en el desarrollo musical de un niño?

Sí. Los Beatles lo explican todo. Siempre han llegado a todas las generaciones y son muchos los niños que han dicho que se han formado gracias a los Beatles. Pasan los años y los niños siguen escuchando a los Beatles, alucinando con sus melodías. El disco favorito de mi hija, desde los 3 años, es el Sgt. Pepper’s. Los Beatles son claves en la historia del pop y del rock, y claves y necesarios en la historia de Sidonie.

En 2027 cumplirán 30 años de carrera. Están preparando algo especial para esa efeméride.

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Es la primera vez que lo digo: es posible que nos preocupemos de grabar el primer disco en directo de nuestra carrera. Es posible, es un deseo profundo ahora mismo.