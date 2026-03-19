10 canciones míticas de Myke Towers para el Reggaeton Beach Festival Mallorca 2026

El cantante puertorriqueño Myke Towers ya suena como protagonista de uno de los conciertos del verano en la isla. Esta estrella de la música urbana global brillará con luz propia en el próximo Reggaeton Beach Festival Mallorca 2026, que se celebrará en el recinto de Son Fusteret de Palma los próximos días 18 y 19 de julio. Sus fans enloquecerán con un repertorio cargado de éxitos. Estas son sus 10 canciones más aplaudidas:

1. What U Need?

Esta canción de Omar Courtz, en la que colabora Myke Towers, celebra la sexualidad y el deseo, sin barreras. Letra provocativa con un tono que incita al jugueteo y la seducción.

2. LALA

Uno de sus grandes ‘hits’. Se publicó en marzo de 2023 y desde entonces nunca falta en sus conciertos. TikTok la elevó a los cielos. La letra habla de celos y también de cariño.

3. La curiosidad

La firman Jay Wheeler, Myke Towers y Rauw Alejandro. “La curiosidad me mata y no aguanto, ya te quiero tener solo dime cuándo; Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos (yeh)” Pues eso.

4. 5 Estrellas

Interpretada por W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums, fue lanzada este mismo año como parte de las exclusivas sesiones de W Sound. Una fusión de flow con la producción de clase mundial de Ovy en un tema de puro lujo.

5. Pareja del año

Canción de Myke Towers y Sebastián Yatra que habla sobre el sueño de una relación perfecta. Un tema que juega con una orquesta de cuerda, guitarras y un poderoso arreglo urbano.

6. La falda

Para muchos, una de sus mejores canciones. “Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda / Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda / Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda / Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan”

7. Expectativas

El afrobeat es protagonista de este tema con el que el astro puertorriqueño se sumerge en un universo de emociones complejas

8. Bandido

¿Ese bandido qué le hizo? Dígame por qué llora (baby, ¿por qué llora?, ey) Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora (pa' meterle ahora, ja, ja) Que yo la puedo defender a usted si me colabora (si me colabora) Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola (me dicen Juhn "El All Star", baby)”

9. La Jeepeta

Canción de Anuel AA, Myke Towers y Nio García que fue publicada en 2020.

10. Luces de neón

“La vida se hizo pa' gozarla A ella se le subió la falda Me dijo: "papi, no te salga'" Pa'l frío yo le traje Fendi, la bufanda Tú te calientas si te beso por la espalda”