Estos son los grupos que actuarán en el TribuFest de Felanitx 2026

La cuarta edición del TribuFest llega con algunas novedades y la misma esencia de siempre: conciertos para toda la familia y el deseo de acercar la música a los más pequeños en un ambiente amable y seguro. Se celebrará en el Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx los días 29 y 30 de mayo. La primera jornada será la del viernes, un día que hasta ahora no entraba en el TribuFest, con horario de 17.30 a 23 horas. Las actividades del sábado se extenderán desde las 12 a las 21.30 horas. Y el domingo, a descansar.

Otra de las novedades será un tercer escenario, el principal y dos complementarios dedicados a espectáculos itinerantes, pasacalles y actuaciones de circo. No faltarán los talleres, cuentacuentos, una ludoteca permanente, un carrusel ecológico, zonas de descanso, gastronómicas…

Gemma Palà (Cucorba), Carlota Socies (organización del TribuFest) y Axel Pi (Sidonie), durante la presentación del TribuFest en la tienda Xocolat / Guillem Bosch

La Fúmiga y Sidonie, cabezas de cartel

El cartel de este año tendrá como principal reclamo a la banda valenciana La Fúmiga, cuya propuesta combina mensaje social y optimismo. El suyo será el único concierto en Mallorca este año, el de su despedida de los escenarios. Otros grupos que a buen seguro convocarán a numeroso público son Sidonie y Els Pets, este último celebrando sus 40 años de vida.

Cartel del TribuFest 2026 / 5

Con nuevo disco bajo el brazo llegarán los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas (Ginestà), quien ha adelantado en la presentación del festival, a través de una videoconferencia, que el suyo será “un directo más enérgico que el de la última vez que actuaron en la isla, más rockero, más de saltar. Nos lo pasaremos muy bien”, ha prometido.

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La nómina de artistas se completa con los nombres de Ambauka, Pèl de Gall, Cucorba, Bilo, UR Bad, La Fábrika del Funk y Cap pela.