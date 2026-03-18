Los nietos de Joan Miró y Alexander Calder conversarán en Washington sobre la relación entre los dos artistas y su legado

El museo de arte The Phillips Collection de Washington inaugura el próximo sábado, 21 de marzo, Miró y Estados Unidos, una exposición que explica la relación del genio catalán con otros artistas norteamericanos y cómo su experiencia al otro lado del Atlántico le marcó. Como aperitivo, este jueves, 19 de marzo, los nietos de Joan Miró y de Alexander Calder compartirán una charla sobre la relación entre estos dos creadores y el legado que han dejado dentro del arte contemporáneo.

Joan Punyet Miró, nieto de Joan Miró, y Alexander S.C. Rower, nieto de Alexander Calder y presidente de la fundación que lleva su nombre, mantendrán el próximo jueves en Washington una conversación que abordará la relación entre los dos artistas, de qué manera se influyeron mutuamente y el legado perdurable de su obra en la configuración del arte moderno. La charla tendrá lugar en el auditorio de la sede de la Phillips Collection y estará moderada por la conservadora jefe del museo, Elsa Smithgall.

El museo también ha programado unas jornadas de preestreno exclusivas para sus socios, el mismo jueves (de 10:00 a 20:00) y el viernes, 20 de marzo, (de 10:00 a 17:00), en las que ya se podrá recorrer la exposición, organizada en colaboración con la Fundació Joan Miró de Barcelona, donde ya se exhibió.

Miró y Estados Unidos mostrará hasta el 5 de julio unas 75 piezas, entre pinturas, esculturas, obras sobre papel, películas y material de archivo, procedentes de colecciones estadounidenses y europeas. Además de obras de Miró, habrá otras destacadas de más de 30 artistas estadounidenses como el propio Calder, Louise Bourgeois, Lee Krasner, Jackson Pollock, Helen Frankenthaler, Norman Lewis y Adolph Gottlieb.

El director de la Phillips Collection, Jonathan Binstock, y otros miembros del patronato de este museo estuvieron en Mallorca el pasado mes de septiembre para visitar las exposiciones de Paysage Miró. «Joan Miró comenzó a visitar Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo hasta siete veces, algo abrumador. Es verdad que la primera parte de su carrera tiene una enorme relación con París, como bien se sabe, pero es menos conocido por el público en general su gran vínculo con los artistas de Nueva York. Muchos desarrollaron nuevos estilos, que eran muy personales, donde exploraban la psicología individual, y tenían una idea de la pintura como lenguaje universal», declaró Binstock en una entrevista a Diario de Mallorca.

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«En un momento en que se reexamina la geopolítica de la cultura, el viaje transatlántico de Miró resulta de suma importancia. Su recorrido entre España y Estados Unidos —de la represión al optimismo, de la restricción a la apertura— pone de manifiesto el papel del arte como acto tanto personal como político. La Phillips Collection invita a los visitantes a reflexionar sobre esta historia y a imaginar horizontes más amplios», destaca el museo de Washington, el primero de arte moderno de Estados Unidos.