El Día Mundial de la Poesía se celebrará con el inicio del Any Blai Bonet

El Consell de Mallorca ha organizado para este viernes, 20 de marzo, Día Mundial de la Poesía, una ruta poética por el pueblo y la inauguración de la exposición L'infiern és el motllo en la Casa Blai Bonet.

Con esta jornada, la institución insular iniciará oficialmente el Any Blai Bonet, al coincidir con el centenario del nacimiento del poeta 'santanyiner', según ha explicado el Consell.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que conmemorar el Día Mundial de la Poesía es una manera de "reivindicar la palabra como espacio de encuentro" y este año ha apuntado que lo hacen con el "orgullo" de iniciar el Any Blai Bonet.

Así, ha destacado que Bonet es uno de los "grandes autores" patrimoniales de Mallorca y una figura "clave" para entender la literatura contemporánea de la isla.

En este sentido, ha recordado que la Fundació Mallorca Literària custodia su legado en la casa donde vivió el poeta en Santanyí, que el Consell de Mallorca inauguró en abril de 2024 como un espacio dedicado a la creación y difusión poética.

"Esta casa es la Casa Blai Bonet. Centre de poesia, un lugar vivo que mantiene presente su obra y que quiere seguir proyectando la poesía hacia el futuro", ha añadido.

Ruta poética

La ruta poética, titulada '¡Blai, desperta!', comenzará a las 18 horas en la iglesia del Roser de Santanyí y recorrerá diversos espacios del pueblo.

El recital itinerante contará con las voces de Begonya Pozo, Adrià Targa, Antoni Vidal Ferrando, Llucia Palliser, Júlia Febrer, Miquel Bezares, Cèlia Riba, Miquel Àngel Adrover, Sebastià Alzamora y Pau Vadell, que ofrecerán lecturas a lo largo del recorrido. El itinerario incluirá también una lectura conmemorativa dedicada a Blai Bonet, Clementina Arderiu y Joan Alcover.

Costa ha remarcado que este itinerario es "una invitación a redescubrir a Blai Bonet desde su propio pueblo", al caminar por sus espacios vitales y "dejarse guiar por su voz y por la de otros poetas que hoy la reactivan".

Exposición

Al finalizar la ruta, el público llegará a la Casa Blai Bonet. Centre de poesía, donde a las 20 horas se inaugurará la exposición L'infiern és el motllo, dedicada a la experimentación plástica de Blai Bonet.

La muestra, que podrá visitarse del 20 de marzo al 14 de junio, presenta una selección de láminas y trabajos visuales que revelan una faceta menos conocida pero esencial de su universo creativo.

La jornada concluirá con un brindis especial y la sesión musical DJ Blai, a cargo de Conejomanso, que pondrá el punto final a la celebración en un ambiente festivo y literario.

Rutas WoW 2026

Por otra parte, la Fundació Mallorca Literària ha presentado la programación de las Rutas WoW 2026, un conjunto de 14 paseos literarios que recorrerán Mallorca de marzo a diciembre con el objetivo de redescubrir el territorio a través de la literatura.

"Esta propuesta conecta paisaje, palabra y patrimonio, unir los textos de los autores con espacios reales y museos de la isla, e incluye rutas guiadas, dramatizadas o musicadas para ofrecer una experiencia inmersiva", han explicado.

Este año, la programación también tiene un marcado carácter conmemorativo, con rutas dedicadas a figuras como Joan Alcover y Blai Bonet, así como a autores internacionales como Agatha Christie o George Sand.

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El proyecto, que forma parte de la iniciativa Mallorca WoW, cuenta con la participación de diversos expertos en guías culturales y colabora con entidades y espacios culturales de referencia, para consolidarse como una invitación a vivir la literatura en primera persona a lo largo de todo el año.