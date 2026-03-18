El Consell de Mallorca organiza los Premis Joves Talents con una dotación de 10.500 euros
Los premios incluyen seis categorías artísticas para participantes de entre 18 y 30 años
El Consell de Mallorca ha presentado los Premis Joves Talents, unos galardones que buscan reconocer el talento creativo de personas de entre 18 y 30 años de la isla, ofreciéndoles un espacio para expresar su creatividad a través de varias disciplinas, con una dotación global de 10.500 euros.
En un comunicado publicado este miércoles, el gobierno insular ha detallado que están dirigidos a jóvenes empadronados en Mallorca y que constan de seis categorías: diseño gráfico, pintura, fotografía, creación audiovisual, relato breve y diseño de moda.
Las inscripciones se abrirán el 20 de marzo y permanecerán abiertas hasta el 6 de abril y, durante este periodo, los participantes podrán presentar sus propuestas para una de las categorías establecidas.
Las obras serán valoradas por un jurado especializado, que tendrá en cuenta criterios como la calidad artística, la creatividad, la originalidad y la capacidad expresiva de los trabajos.
Los proyectos premiados se darán a conocer durante la Gala de los Premis Joves Talents 2026, cuya fecha se anunciará próximamente, en un acto que servirá también para valorar el talento de Mallorca y dar visibilidad a los trabajos seleccionados.
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