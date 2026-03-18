Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Requisito CatalánIntento SecuestroCap de BouBebé contenedor MallorcaPrecio Vivienda Nou LlevantRCD Mallorca
instagramlinkedin

El Consell de Mallorca organiza los Premis Joves Talents con una dotación de 10.500 euros

Los premios incluyen seis categorías artísticas para participantes de entre 18 y 30 años

Carmen Ripoll, Toni Fuster y el cantante y compositor de Cabot, Josep Cabot.

Carmen Ripoll, Toni Fuster y el cantante y compositor de Cabot, Josep Cabot. / Consell de Mallorca

EFE

Palma

El Consell de Mallorca ha presentado los Premis Joves Talents, unos galardones que buscan reconocer el talento creativo de personas de entre 18 y 30 años de la isla, ofreciéndoles un espacio para expresar su creatividad a través de varias disciplinas, con una dotación global de 10.500 euros.

En un comunicado publicado este miércoles, el gobierno insular ha detallado que están dirigidos a jóvenes empadronados en Mallorca y que constan de seis categorías: diseño gráfico, pintura, fotografía, creación audiovisual, relato breve y diseño de moda.

Las inscripciones se abrirán el 20 de marzo y permanecerán abiertas hasta el 6 de abril y, durante este periodo, los participantes podrán presentar sus propuestas para una de las categorías establecidas.

Las obras serán valoradas por un jurado especializado, que tendrá en cuenta criterios como la calidad artística, la creatividad, la originalidad y la capacidad expresiva de los trabajos.

Noticias relacionadas

Los proyectos premiados se darán a conocer durante la Gala de los Premis Joves Talents 2026, cuya fecha se anunciará próximamente, en un acto que servirá también para valorar el talento de Mallorca y dar visibilidad a los trabajos seleccionados.

TEMAS

  • Cultura
  • Consell de Mallorca
  • Mallorca
  • creatividad
  • talento
  • becas
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents