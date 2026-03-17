Rachid B, uno de los fenómenos musicales de 2025, y Miquel Serra abrirán un nuevo ciclo de conciertos en Palma

Rachid B, uno de los fenómenos musicales del 2025, y Miquel Serra, un músico y escritor que no deja de crecer como artista, abrirán el próximo día 28 un ciclo de conciertos de pequeño formato en el Estudi General Lul·lià de Palma. Impulsado por Always Winchester, proyecto liderado por Lluís Imperiale, esta serie de recitales tiene como objetivo acercar al público a artistas europeos de la música actual con propuestas originales íntimas y personales.

El primer concierto permitirá al público descubrir dos de los trabajos más innovadores y arriesgados del panorama folk nacional de 2025. De hecho, el disco de Rachid B -que también es pintor- fue considerado por la crítica especializada uno de los más destacados y sorprendentes de 2025: fue el cuarto disco más valorado por El Periódico, el primero en la web especializada Hipersónica y también recibió los elogios del ABC Cultural, RockdeluxMuzikalia...

En el concierto que se ofrecerá en el Estudi General Lul·lià, Rachid Bahri (Asilah, Marruecos) presentará al público mallorquín las composiciones que ha reunido en El Ghorba, un disco íntimo y profundamente emotivo que aborda la experiencia del desarraigo y la identidad migrante con una mezcla de folk, blues y texturas electrónicas sutiles.

Folk alternativo y letras sobre el desarraigo y la memoria

El Ghorba habla de la experiencia de la lejanía, de estar lejos de la tierra propia, de la nostalgia que provoca y de la búsqueda de pertenencia. La música de Rachid B combina influencias de la tradición árabe con sensibilidades occidentales más contemporáneas, en un formato que podría definirse como “folk alternativo”. Sus letras reflexionan sobre el desarraigo, la memoria, el volver al hogar o la transformación que implica emigrar.

Las delicadas melodías de Miquel Serra

Por su parte, Miquel Serra llevará al escenario su último trabajo, Consolacions, un disco que se caracteriza por la fusión de melodías delicadas, letras introspectivas y una sensibilidad contemporánea que ha conquistado tanto a público como a crítica especializada.

Las entradas para este primer concierto ya se pueden adquirir en https://estudigeneral.com/ca/activitats/2026-03-28/activitats/concert-rachid-b-i-miquel-serra y https://ticketib.com/events/rachid-b-i-miquel-serra.

Noticias relacionadas

Los otros conciertos de este ciclo correrán a cargo de Le Flegmatic, Saint Jude, Francesca Brierley (Heka), Thijs Kuijken (I Am Oak), Bony Man y Lande Hekt.