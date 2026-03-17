El Museu de Mallorca expondrá "lo antes posible" el 'cap de bou' en miniatura hallado en Valldemossa

El Consell de Mallorca ha recibido este martes el cap de bou de pequeñas dimensiones que un excursionista encontró hace unos días por la zona de Valldemossa. La pieza será enviada al Museu de Mallorca donde se limpiará y se tratará para garantizar su conservación antes de exponerla al público “lo más pronto posible”. Según ha indicado Helena Inglada, jefa de Arqueología, esta cabeza de bronce en miniatura sería postalayótica y posterior a los conocidos Bous de Costitx que permanecen en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y que el ministerio de Cultura ha denegado prestar para su exposición temporal en la isla. Tras este hallazgo, se prevé realizar nuevos estudios arqueológicos en la zona donde se ha encontrado para conocer mejor su contexto histórico.

El pequeño cap de bou mide 3,2 centímetros de largo, 1,7 de alto y 2,9 de ancho y fue hallado por un excursionista en un camino de Valldemossa hace unos días y entregado al historiador e investigador Jaume Deyà, tal y como ya ha publicado este diario. El arqueólogo ha depositado la pieza en el Consell para que pase a formar parte de la colección del Museu de Mallorca. “Esta pequeña cabeza de bronce tiene interés por sí misma y es de una factura muy pulida, muy bien hecha, y hasta estéticamente es una pieza interesante y bonita, pero es verdad que el interés de una pieza arqueológica siempre es aportar más conocimiento sobre la cultura a la que pertenece”, ha comentado la responsable de Arqueología.

El 'cap de bou' se enviará al Museu de Mallorca para su limpieza y estudio. / Consell de Mallorca

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, junto con la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, y Helena Inglada han mostrado el hallazgo este martes al mediodía en La Misericòrdia. Galmés ha manifestado que la intención es mostrar este pequeño cap de bou “lo más pronto posible en el Museo de Mallorca”, después de que se realicen las correspondientes tareas de investigación y limpieza. "Queremos agradecer a la persona que durante este fin de semana caminando por la serra de Tramuntana encontró este bou y, sobre todo, que lo haya puesto a disposición de esta institución, porque a partir de este momento, cuando se haya estudiado y, sobre todo, se haya acondicionado, lo podrán disfrutar todos los mallorquines en el Museo de Mallorca", ha añadido.

La jefa de Arqueología del Consell ha explicado que el lugar concreto donde se encontró este cap de bou no es un yacimiento, aunque sí es una zona plagada de ellos. Aunque la falta de un contexto arqueológico dificulta su datación, Inglada asume la tesis de Deyà de que pertenece al periodo postalayótico y que formaba parte de una pieza más grande, ya que en la parte posterior tiene un orificio a través del cual podría haber estado fijada a otra. “Estamos especulando sobre la cronología por el lugar donde se ha encontrado, pero después se tiene que hacer un estudio formal de la pieza y de los materiales”, ha dejado claro Inglada. El Consell ha informado que esa tarea formará parte de una investigación más amplia y que se prevé realizar nuevos estudios arqueológicos en la zona donde se ha encontrado, con el objetivo de tener más información sobre el contexto histórico.

Por su parte, Antònia Roca ha recordado que expoliar supone robar una parte de la historia, ya que cada objeto arqueológico forma parte de un contexto que permite comprender mejor el pasado de Mallorca.